Китаю не жалко

По его данным, речь идет о четырех беспроцентных кредитах, предоставленных китайской стороной правительству Судана. Общая сумма списания составляет 344,52 млн юаней (около $50 млн). Протокол вступил в силу сразу после подписания.

Судан и Китай подписали протокол о списании части суданского долга на сумму около $50 млн. Об этом сообщило Суданское информационное агентство.

С суданской стороны документ подписал министр финансов Джибриил Ибрагим, с китайской — представитель посольства КНР в Судане. Центральному банку Судана и Китайскому банку развития поручено провести необходимые процедуры для закрытия счетов, связанных со списываемой задолженностью.

Ибрагим высоко оценил экономическое сотрудничество с КНР, в том числе в нефтяном секторе, и отметил, что Судан может стать важным направлением для расширения китайских инвестиций в Африке.

Стороны также обсудили реализацию китайских грантовых проектов в Судане, в том числе выделение 200 млн юаней на развитие энергетики, водоснабжения и сельского хозяйства, а также устранение препятствий для банковского сотрудничества между двумя странами.

Судан находится в тяжелом экономическом положении на фоне продолжающегося с апреля 2023 года вооруженного конфликта между армией и повстанческим движением «Силы быстрого реагирования». По данным газеты Sudan Tribune, внешний долг страны на конец 2023 года составлял $66,8 млрд. Более свежих данных издание не приводит.