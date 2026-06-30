Иран начнет обсуждать с США итоговое соглашение после реализации меморандума

Речь идет о выполнении пунктов 1, 5, 10 и 11, заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
Тегеран вступит в переговоры с Вашингтоном по итоговому соглашению только после выполнения некскольких пунктов ирано-американского меморандума. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
«Встреча [с США] должна иметь цель и необходимость. Если мы говорим о начале переговоров по окончательному соглашению, это обусловлено выполнением пунктов 1, 5, 10 и 11 меморандума о взаимопонимании. В ближайшие дни мы должны оценить текущий процесс и решить, когда начать переговоры по окончательному соглашению», — сказал он на пресс-конференции.
*** 15:56
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовал в соцсети краткий обзор семи условий, изложенных в Исламабадском меморандуме.
«С этого момента мы — то есть вы, гордый народ (Ирана – ред.), и ваш скромный слуга (верховный лидер Ирана – ред.) — будем ждать выполнения заявленных условий», — отметил Хаменеи.
Haqqin.az приводит текст публикации:
- Прекращение военных действий. Соответствует пунктам 1, 2, 3, 9 и 14: окончание войны на всех фронтах, включая ливанский фронт, после достижения итогового соглашения.
- Снятие морской блокады Ирана. Соответствует пункту 4: прекращение любых форм препятствования судоходству и морской блокады в течение 30 дней.
- Закрепление суверенитета над Ормузским проливом. Соответствует пункту 5: определение порядка управления и оказания морских услуг в Ормузском проливе в соответствии с применимым международным правом и суверенными правами прибрежных государств Ормузского пролива (соглашение с Оманом и диалог с прибрежными странами Персидского залива).
- Возмещение ущерба и восстановление. Соответствует пункту 6: восстановление экономического развития Ирана за счет выделения $300 млрд долларов со стороны США и их региональных партнеров (согласование программы, снятие санкций для обеспечения возможности инвестиций со стороны третьих стран).
- Всеобъемлющая отмена всех санкций. Соответствует пунктам 7 и 10: план прекращения действия санкций Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ, а также односторонних санкций США в рамках итогового соглашения.
- Закрытие ядерного досье. Соответствует пунктам 8 и 9: признание права Исламской Республики Иран на обогащение урана.
- Предоставление доступа к замороженным активам. Соответствует пункту 11: получение Центральным банком полного доступа ко всем замороженным денежным средствам Исламской Республики Иран.