USD 1.7000
EUR 1.9362
RUB 2.2078
Подписаться на уведомления
Мехрибан Алиева: Мы должны быть готовы к новым вызовам…
Новость дня
Мехрибан Алиева: Мы должны быть готовы к новым вызовам…

Иран начнет обсуждать с США итоговое соглашение после реализации меморандума

обновлено 16:30
16:30 456

Речь идет о выполнении пунктов 1, 5, 10 и 11, заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи. 

Тегеран вступит в переговоры с Вашингтоном по итоговому соглашению только после выполнения некскольких пунктов ирано-американского меморандума. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Встреча [с США] должна иметь цель и необходимость. Если мы говорим о начале переговоров по окончательному соглашению, это обусловлено выполнением пунктов 1, 5, 10 и 11 меморандума о взаимопонимании. В ближайшие дни мы должны оценить текущий процесс и решить, когда начать переговоры по окончательному соглашению», — сказал он на пресс-конференции.

*** 15:56

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовал в соцсети краткий обзор семи условий, изложенных в Исламабадском меморандуме.

«С этого момента мы — то есть вы, гордый народ (Ирана – ред.), и ваш скромный слуга (верховный лидер Ирана – ред.) — будем ждать выполнения заявленных условий», — отметил Хаменеи.

Haqqin.az приводит текст публикации:

- Прекращение военных действий. Соответствует пунктам 1, 2, 3, 9 и 14: окончание войны на всех фронтах, включая ливанский фронт, после достижения итогового соглашения.

- Снятие морской блокады Ирана. Соответствует пункту 4: прекращение любых форм препятствования судоходству и морской блокады в течение 30 дней.

- Закрепление суверенитета над Ормузским проливом. Соответствует пункту 5: определение порядка управления и оказания морских услуг в Ормузском проливе в соответствии с применимым международным правом и суверенными правами прибрежных государств Ормузского пролива (соглашение с Оманом и диалог с прибрежными странами Персидского залива).

- Возмещение ущерба и восстановление. Соответствует пункту 6: восстановление экономического развития Ирана за счет выделения $300 млрд долларов со стороны США и их региональных партнеров (согласование программы, снятие санкций для обеспечения возможности инвестиций со стороны третьих стран).

- Всеобъемлющая отмена всех санкций. Соответствует пунктам 7 и 10: план прекращения действия санкций Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ, а также односторонних санкций США в рамках итогового соглашения.

- Закрытие ядерного досье. Соответствует пунктам 8 и 9: признание права Исламской Республики Иран на обогащение урана. 

- Предоставление доступа к замороженным активам. Соответствует пункту 11: получение Центральным банком полного доступа ко всем замороженным денежным средствам Исламской Республики Иран.

Сабина Алиева о выяснении судеб пропавших без вести лиц
Сабина Алиева о выяснении судеб пропавших без вести лиц
16:46 19
Кремль просит, Астана считает…
Кремль просит, Астана считает… Газиз Абишев комментирует для haqqin.az
14:30 2081
У СГБ Азербайджана новые полномочия
У СГБ Азербайджана новые полномочия
16:32 361
Обещала трудоустроить в TƏBİB и отправилась на 4 года в колонию
Обещала трудоустроить в TƏBİB и отправилась на 4 года в колонию
16:02 487
Российский коммерческий танкер вооружен и…опасен
Российский коммерческий танкер вооружен и…опасен фото
15:59 860
Иран начнет обсуждать с США итоговое соглашение после реализации меморандума
Иран начнет обсуждать с США итоговое соглашение после реализации меморандума обновлено 16:30
16:30 459
Взрыв в Монако: покушение на убийство или теракт?
Взрыв в Монако: покушение на убийство или теракт? фото, видео; обновлено 15:43
15:43 7351
Верховный суд не пожалел экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Верховный суд не пожалел экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
15:16 993
В российских ракетах нашли японские компоненты
В российских ракетах нашли японские компоненты
14:59 916
Сто лет. И снова «Исмаилия»…
Сто лет. И снова «Исмаилия»… Размышления к открытию Недели тюркского мира в Баку
11:43 2460
Азербайджан и Казахстан обсудили стратегическое партнерство
Азербайджан и Казахстан обсудили стратегическое партнерство
14:05 676

ЭТО ВАЖНО

Сабина Алиева о выяснении судеб пропавших без вести лиц
Сабина Алиева о выяснении судеб пропавших без вести лиц
16:46 19
Кремль просит, Астана считает…
Кремль просит, Астана считает… Газиз Абишев комментирует для haqqin.az
14:30 2081
У СГБ Азербайджана новые полномочия
У СГБ Азербайджана новые полномочия
16:32 361
Обещала трудоустроить в TƏBİB и отправилась на 4 года в колонию
Обещала трудоустроить в TƏBİB и отправилась на 4 года в колонию
16:02 487
Российский коммерческий танкер вооружен и…опасен
Российский коммерческий танкер вооружен и…опасен фото
15:59 860
Иран начнет обсуждать с США итоговое соглашение после реализации меморандума
Иран начнет обсуждать с США итоговое соглашение после реализации меморандума обновлено 16:30
16:30 459
Взрыв в Монако: покушение на убийство или теракт?
Взрыв в Монако: покушение на убийство или теракт? фото, видео; обновлено 15:43
15:43 7351
Верховный суд не пожалел экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Верховный суд не пожалел экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
15:16 993
В российских ракетах нашли японские компоненты
В российских ракетах нашли японские компоненты
14:59 916
Сто лет. И снова «Исмаилия»…
Сто лет. И снова «Исмаилия»… Размышления к открытию Недели тюркского мира в Баку
11:43 2460
Азербайджан и Казахстан обсудили стратегическое партнерство
Азербайджан и Казахстан обсудили стратегическое партнерство
14:05 676
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться