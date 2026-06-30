Иран начнет обсуждать с США итоговое соглашение после реализации меморандума

Тегеран вступит в переговоры с Вашингтоном по итоговому соглашению только после выполнения некскольких пунктов ирано-американского меморандума. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Встреча [с США] должна иметь цель и необходимость. Если мы говорим о начале переговоров по окончательному соглашению, это обусловлено выполнением пунктов 1, 5, 10 и 11 меморандума о взаимопонимании. В ближайшие дни мы должны оценить текущий процесс и решить, когда начать переговоры по окончательному соглашению», — сказал он на пресс-конференции.