Российский коммерческий танкер вооружен и…опасен

На одном из российских танкеров, перевозивших сжатый газ, был обнаружен крупнокалиберный пулемет — это первый известный случай вооружения российского торгового судна.
Сотрудник издания Delfi Estonia получил фотографии, сделанные эстонской пограничной службой, на которых видно, что на борту корабля «Маршал Василевский», проходившего через Балтийское море в прошлом месяце, был установлен крупнокалиберный пулемет «Корд».
Вероятно, такое вооружение предназначено для обеспечения ближней защиты от атак морских беспилотников. Оно также свидетельствует о все более смелых мерах, предпринимаемых Москвой для обеспечения снабжения военных баз в стратегически важном Калининградском эксклаве.В настоящее время «Маршал Василевский» — единственное в России плавучее хранилище и регазификатор.
Это судно принимает на борт переохлажденный СПГ, а затем преобразует его в газ, который подается по трубопроводам — в данном случае в Калининград.Танкер для сжиженного природного газа «Маршал Василевский» длиной 945 футов и валовой вместимостью 118 000 тонн был замечен самолетом наблюдения эстонской пограничной службы. Судно проходило мимо западных островов Эстонии по направлению к российскому порту Высоцк в Финском заливе.«Маршал Василевский» не входит в состав теневого флота, но находится под санкциями. Более того, это, по всей видимости, первое прямое свидетельство установки Россией вооружения на гражданском судне в Балтийском регионе.
Судно принадлежит компании «Газпром» и регулярно поставляет природный газ в Калининград. С августа прошлого года зафиксировано четыре таких рейса.В начале этого месяца Украина использовала беспилотники для атаки престижной российской военно-морской базы в Кронштадте, недалеко от Санкт-Петербурга. Это, по всей видимости, стало первым подобным ударом по Балтийскому флоту.
Нанеся удар по Кронштадту, Украина дала понять, что открывает новый фронт в своей войне с Россией с использованием беспилотников — а именно против Балтийского флота в порту.
Помимо противодействия потенциальным атакам беспилотников, установка орудий на «Маршале Василевском» посылает сигнал силам НАТО не вмешиваться в его действия. Предупредительные выстрелы могут быть произведены, чтобы дать сигнал абордажным группам или вертолетам. Готовность России использовать предупредительные выстрелы была продемонстрирована в Ла-Манше ранее в этом месяце.
С помощью пулемета «Корд» судно могло бы легко сбить вертолет, вынудив абордажную группу нанести огневой удар по кораблю, прежде чем пытаться взять его на абордаж.
Как правило, экипаж такого судна, как «Маршал Василевский», не обучен обращению с крупнокалиберными пулеметами. Это повышает вероятность того, что в состав экипажа входят военнослужащие России или, что более вероятно, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Не исключено, что переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) также могут размещаться под палубой для защиты от атак беспилотников. Эти события происходят на фоне того, как Россия предпринимает все более жесткие меры по защите судов своего теневого флота. Эти суда обеспечивают России жизненно важный канал снабжения, позволяя продавать нефть и получать средства для продолжения войны против Украины. Китай и Индия регулярно принимают такие поставки.
За последний год европейские власти несколько раз перехватывали танкеры теневого флота, как правило, по причине использования ложного флага или подозрения в повреждении подводных кабелей.Ранее сообщалось, что в состав экипажей теневых нефтяных танкеров регулярно входят бывшие наемники и военные.Также стало известно, что, несмотря на западные санкции, Россия продолжает расширять свой теневой флот для экспорта сжиженного природного газа. В настоящее время он насчитывает 21 судно, сообщает агентство Bloomberg.По данным агентства, к флоту присоединился 19-летний танкер Asya Energy (ранее известный как Arctic Express), перерегистрированный под российский флаг в мае. После этого он впервые произвел загрузку сжиженного природного газа на плавучем хранилище «Саам» в Мурманске, обслуживающем подсанкционный проект «Арктик СПГ-2».
Следует отметить, что как плавучий резервуар для хранения газа «Саам», так и проект «Арктик СПГ-2» подпадают под санкции США.Ранее танкер находился в управлении греческой компании, но в середине мая он был передан в собственность ООО «СМП Техноменеджмент», зарегистрированного в Санкт-Петербурге. Эта компания уже контролирует три других газовоза, входящих в состав российского «теневого» флота.
По данным Bloomberg, в мае компания Arctic LNG 2 экспортировала более 400 000 тонн сжиженного природного газа. Это стало рекордом для проекта, коммерческие поставки которого запланированы на 2024 год.Ранее стало известно, что Россия продолжает расширять свой теневой флот для транспортировки сжиженного природного газа, на который распространяются санкции США. К этой операции присоединились еще четыре танкера, ранее принадлежавшие Оману.