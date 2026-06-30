Российский коммерческий танкер вооружен и…опасен

Сотрудник издания Delfi Estonia получил фотографии, сделанные эстонской пограничной службой, на которых видно, что на борту корабля «Маршал Василевский», проходившего через Балтийское море в прошлом месяце, был установлен крупнокалиберный пулемет «Корд».

На одном из российских танкеров, перевозивших сжатый газ, был обнаружен крупнокалиберный пулемет — это первый известный случай вооружения российского торгового судна.

Вероятно, такое вооружение предназначено для обеспечения ближней защиты от атак морских беспилотников. Оно также свидетельствует о все более смелых мерах, предпринимаемых Москвой для обеспечения снабжения военных баз в стратегически важном Калининградском эксклаве.В настоящее время «Маршал Василевский» — единственное в России плавучее хранилище и регазификатор.

Это судно принимает на борт переохлажденный СПГ, а затем преобразует его в газ, который подается по трубопроводам — в данном случае в Калининград.Танкер для сжиженного природного газа «Маршал Василевский» длиной 945 футов и валовой вместимостью 118 000 тонн был замечен самолетом наблюдения эстонской пограничной службы. Судно проходило мимо западных островов Эстонии по направлению к российскому порту Высоцк в Финском заливе.«Маршал Василевский» не входит в состав теневого флота, но находится под санкциями. Более того, это, по всей видимости, первое прямое свидетельство установки Россией вооружения на гражданском судне в Балтийском регионе.

Судно принадлежит компании «Газпром» и регулярно поставляет природный газ в Калининград. С августа прошлого года зафиксировано четыре таких рейса.В начале этого месяца Украина использовала беспилотники для атаки престижной российской военно-морской базы в Кронштадте, недалеко от Санкт-Петербурга. Это, по всей видимости, стало первым подобным ударом по Балтийскому флоту.

Нанеся удар по Кронштадту, Украина дала понять, что открывает новый фронт в своей войне с Россией с использованием беспилотников — а именно против Балтийского флота в порту.

Помимо противодействия потенциальным атакам беспилотников, установка орудий на «Маршале Василевском» посылает сигнал силам НАТО не вмешиваться в его действия. Предупредительные выстрелы могут быть произведены, чтобы дать сигнал абордажным группам или вертолетам. Готовность России использовать предупредительные выстрелы была продемонстрирована в Ла-Манше ранее в этом месяце.

С помощью пулемета «Корд» судно могло бы легко сбить вертолет, вынудив абордажную группу нанести огневой удар по кораблю, прежде чем пытаться взять его на абордаж.