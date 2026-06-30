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Обещала трудоустроить в TƏBİB и отправилась на 4 года в колонию

Инара Рафикгызы
16:02 488

Завершился судебный процесс по уголовному делу 51-летней Кямали Фазиловой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает haqqın.az, Кямаля Фазилова, ранее работавшая диспетчером в аварийной службе «Азеригаз» и уже судимая до этого за аналогичное деяние, в марте прошлого года сообщила коллеге по работе, что её близкий родственник назначен на высокую должность в TƏBİB, что для противотуберкулезного диспансера, который будет функционировать в Исмаиллинском районе, выделят четыре автомобиля скорой медицинской помощи и что этому учреждению потребуется 16 водителей, добавив, что может помочь с трудоустройством тем из близких знакомых, кто хочет работать.

С этой целью К. Фазилова взяла по 2000 манатов с четырех жителей Исмаиллинского района, пожелавших устроиться на работу водителями. Пообещав жителям трудоустройство в течение месяца, она завладела их деньгами.

Со временем поняв, что их обманули, потерпевшие обратились с заявлением в правоохранительные органы в отношении К. Фазиловой.

За совершенное преступное деяние ей было предъявлено обвинение по статьям 178.2.2 (мошенничество, совершенное повторно) и 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса, и в её отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемая Кямаля Фазилова в своих показаниях признала себя частично виновной в предъявленном обвинении. В своих показаниях она указала, что потратила полученные деньги на личные нужды. Она заявила, что, находясь под стражей, не смогла возместить ущерб, нанесенный потерпевшим.

Потерпевшие подали также гражданский иск против обвиняемой и потребовали возмещения причиненного им ущерба.

Согласно приговору Исмаиллинского районного суда, Кямаля Фазилова была приговорена к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.

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