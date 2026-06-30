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Рютте восхитился чувством юмора «папочки»

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16:04 586

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оценил чувство юмора президента США Дональда Трампа, которого он ранее назвал «папочкой». Слова политика прозвучали в интервью телеканалу Sky News.

Рютте объяснил, что хотел сравнить Трампа с «отцом», которому иногда приходится проявлять твердость, но по ошибке использовал слово «папочка» (англ. daddy), имеющее «множество других оттенков значения».

«Когда он (Трамп – ред.) вернулся домой, он снял это видео: «Папочка дома». Он с юмором отнесся к ситуации. И именно за это я его люблю — за его чувство юмора. Мне очень понравилось, как он отнесся к моей ошибке и воспринял ее с юмором», — рассказал генсек НАТО.

В июне прошлого года Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с «папочкой», которому пришлось вмешаться в конфликт детей. Позднее он объяснил, что использовал обращение «папочка» в отношении президента США, чтобы похвалить его за лидерство в НАТО.

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