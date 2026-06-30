Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев

В последние дни некоторые водители, желающие получить свидетельство об обязательном страховании автогражданской ответственности, столкнулись с резким подорожанием страховки. Жалобы «пострадавших» можно встретить, в том числе, в социальных сетях. Люди пишут, что если в прошлом году платили, например, 60 манатов за получение полиса, то в этом году та же страховая компания предлагает им этот продукт почти вдвое дороже. Причем за истекший год с их участием не произошло ни одного страхового случая. По словам одного из автовладельцев, столкнувшегося с резким ростом стоимости страхового взноса, в прошлом году он заплатил 91 манат за обязательное страхование автомобиля возрастом 15 лет и с объемом двигателя в диапазоне 2500–3000 кубических сантиметров. В этом же году он испытал настоящий шок, когда ему объявили о сумме в 145 манатов. Стаж этого водителя превышает 20 лет, и за это время у него не было ни одного страхового случая. Благодаря такой репутации он ежегодно получал солидные скидки от страховых компаний по системе «Bonus-Malus». Почему же теперь он вынужден платить чуть ли не вдвое больше? Как выяснил haqqin.az, корень проблемы связан с новыми правилами, объявленными Центральным банком еще в апреле этого года и вступившими в силу в последние дни. Согласно решению правления Центрального банка, ранее действовавшая система «Bonus-Malus», основанная на страховой истории страхователей, была отменена.

Следует отметить, что «Bonus-Malus» представляла собой механизм, который оценивал уровень риска водителей на основе их страховой истории и, в зависимости от этой оценки, предусматривалось применение скидок или надбавок к страховым взносам. Новые правила также предусматривают механизм скидок для дисциплинированных водителей. Если водитель не совершает ДТП, к его страховым взносам применяется скидка в размере 5 процентов. В случае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц к страховым взносам виновного лица за каждый причиненный ущерб добавляется 30 процентов. Согласно другой нововведенной норме, надбавки к страховым взносам в случае аварии будут применяться не к стороне, заключившей страховой договор, а непосредственно к лицу, управлявшему транспортным средством и причинившему вред третьим лицам. Кроме того, при заключении страхового договора, если количество лиц, имеющих право управлять транспортным средством в соответствии с законодательством, больше одного, то применяется коэффициент страховой истории того лица, которое обладает самым высоким уровнем риска. Центральный банк объяснил это нововведение необходимостью «усиления дисциплинарного подхода в отношении лиц, имеющих наибольшую вероятность причинения вреда третьим лицам». Новые правила по обязательному страхованию вступили в силу 16 июня. Именно из-за последнего нововведения некоторые водители, пытаясь застраховать свои автомобили, столкнулись с тем, что сумма, которую им необходимо заплатить, оказалась иногда почти вдвое выше по сравнению с прошлым годом.