Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев

В последние дни некоторые водители, желающие получить свидетельство об обязательном страховании автогражданской ответственности, столкнулись с резким подорожанием страховки. Жалобы «пострадавших» можно встретить, в том числе, в социальных сетях. Люди пишут, что если в прошлом году платили, например, 60 манатов за получение полиса, то в этом году та же страховая компания предлагает им этот продукт почти вдвое дороже. Причем за истекший год с их участием не произошло ни одного страхового случая.
По словам одного из автовладельцев, столкнувшегося с резким ростом стоимости страхового взноса, в прошлом году он заплатил 91 манат за обязательное страхование автомобиля возрастом 15 лет и с объемом двигателя в диапазоне 2500–3000 кубических сантиметров. В этом же году он испытал настоящий шок, когда ему объявили о сумме в 145 манатов. Стаж этого водителя превышает 20 лет, и за это время у него не было ни одного страхового случая. Благодаря такой репутации он ежегодно получал солидные скидки от страховых компаний по системе «Bonus-Malus». Почему же теперь он вынужден платить чуть ли не вдвое больше?
Как выяснил haqqin.az, корень проблемы связан с новыми правилами, объявленными Центральным банком еще в апреле этого года и вступившими в силу в последние дни. Согласно решению правления Центрального банка, ранее действовавшая система «Bonus-Malus», основанная на страховой истории страхователей, была отменена.
Следует отметить, что «Bonus-Malus» представляла собой механизм, который оценивал уровень риска водителей на основе их страховой истории и, в зависимости от этой оценки, предусматривалось применение скидок или надбавок к страховым взносам.
Новые правила также предусматривают механизм скидок для дисциплинированных водителей. Если водитель не совершает ДТП, к его страховым взносам применяется скидка в размере 5 процентов. В случае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц к страховым взносам виновного лица за каждый причиненный ущерб добавляется 30 процентов.
Согласно другой нововведенной норме, надбавки к страховым взносам в случае аварии будут применяться не к стороне, заключившей страховой договор, а непосредственно к лицу, управлявшему транспортным средством и причинившему вред третьим лицам.
Кроме того, при заключении страхового договора, если количество лиц, имеющих право управлять транспортным средством в соответствии с законодательством, больше одного, то применяется коэффициент страховой истории того лица, которое обладает самым высоким уровнем риска. Центральный банк объяснил это нововведение необходимостью «усиления дисциплинарного подхода в отношении лиц, имеющих наибольшую вероятность причинения вреда третьим лицам».
Новые правила по обязательному страхованию вступили в силу 16 июня. Именно из-за последнего нововведения некоторые водители, пытаясь застраховать свои автомобили, столкнулись с тем, что сумма, которую им необходимо заплатить, оказалась иногда почти вдвое выше по сравнению с прошлым годом.
В Бюро обязательного страхования, комментируя ситуацию, с которой столкнулся упомянутый выше водитель, сообщили, что несмотря на его опыт и дисциплинированность, а также отсутствие страховых случаев, в отношении него невозможно применить скидки, поскольку он выдал доверенность на управление автомобилем молодому и менее опытному водителю. В этом случае был применен страховой коэффициент лица, имеющего право управлять автомобилем по доверенности. Поэтому сумма обязательного страхования, которую должен оплатить данный водитель, была резко увеличена и составила около 145 манатов.
Таким образом, опытные и дисциплинированные водители, не совершающие ДТП, лишаются возможности пользоваться механизмом скидок по обязательным страховым взносам, если выдают доверенность на управление автомобилем менее опытным водителям (например, родители — своим детям или другим молодым членам семьи). В нынешней ситуации даже если водитель, управляющий автомобилем по доверенности, не совершает аварий, сам факт предоставления ему права управления считается рискованным.
Следует отметить, что обязательное страхование автомобилей в Азербайджане считается для страховых компаний бизнесом с относительно высоким уровнем риска. Согласно статистике Центрального банка, в 2025 году страховые взносы по обязательному автострахованию в стране составили 182,11 миллиона манатов, что означает рост на 8,6 процента по сравнению с 2024 годом. Страховые компании направили 137 миллионов 590 тысяч манатов, или 75,5 процента собранных средств, на выплаты по страховым случаям.
Юрист и эксперт по финансовым вопросам Акрам Гасанов говорит, что на основании этих цифр страховые компании не получают значительной прибыли от обязательного страхования автогражданской ответственности. Поэтому новые правила, введенные Центробанком, направлены на снижение уровня риска в этом сегменте страхового бизнеса и, как следствие, на увеличение объема собираемых средств.
«Страховые компании жалуются, что обязательное автострахование для них нерентабельно, поскольку из-за роста аварий большая часть собранных средств уходит на выплаты. По этой причине некоторые страховые компании покинули рынок», — отметил он.
Несмотря на то, что в определенных случаях стоимость страховки возросла, максимальная страховая сумма, предусмотренная для выплат владельцам автотранспорта, остается неизменной: максимум 5 тысяч манатов за ущерб, нанесенный транспортному средству, и максимум 50 тысяч манатов за ущерб, нанесенный здоровью третьих лиц. Однако некоторые страховые компании предлагают клиентам более высокие суммы компенсаций, но уже за дополнительную плату.