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Сабина Алиева о выяснении судеб пропавших без вести лиц

16:46 596

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением о выяснении судеб пропавших без вести лиц.

 

«Выяснение судеб пропавших без вести лиц является одним из высших проявлений уважения к праву каждой семьи знать правду, защиты человеческого достоинства и приверженности гуманитарным ценностям.

Несмотря на то, что конфликт закончился, боль семей, ожидающих известий о судьбе своих близких, продолжается годами. Каждая из них имеет право узнать о судьбе своих близких, похоронить их с достоинством и положить конец затянувшейся неопределенности. Обеспечение этого права является одним из основополагающих принципов международного гуманитарного права.

Отрадно, что современные возможности генетической идентификации и высокий профессионализм, сформированный Азербайджаном в этой области, завоевывают доверие уже и на международном уровне. Оказание методической поддержки Украине в поисках пропавших без вести является еще одним проявлением политики Азербайджана, основанной на гуманитарной солидарности, международном сотрудничестве и придаваемой нашей страной высокой ценности человеческой жизни.

Азербайджанское государство пытается положить конец многолетней тоске сотен семей, проводя важную работу по установлению судеб пропавших без вести в Первой Карабахской и Отечественной войнах, обнаружению массовых захоронений и установлению их личностей. Самоотверженный труд всех государственных структур и специалистов, внесших свой вклад в это направление, высоко ценится.

В то же время гуманитарные вопросы не должны использоваться в политических целях. Армения, в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву, должна предпринять необходимые шаги для выяснения судьбы пропавших без вести азербайджанцев, предоставить имеющуюся информацию о массовых захоронениях и обеспечить эффективное сотрудничество в этом направлении. Это не только требование международного права, но и моральная ответственность перед человечеством.

Каждая инициатива, служащая судьбе человека, способствует миру, справедливости и взаимному доверию», — говорится в заявлении омбудсмена.

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