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Венгрия пошла против Евросоюза

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Правительство Венгрии не поддержит предложение ЕС лишить временную защиту украинских мужчин призывного возраста. Об это заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяра, сообщает РБК-Украина.

Во время парламентского заседания депутат от партии Mi Hazánk Ласло Тороцкая обратил внимание на предложение Европейской комиссии от 26 июня.

По его словам, Еврокомиссия предлагает в будущем не предоставлять временную защиту гражданам Украины призывного возраста, если у них нет разрешения украинской власти на выезд из страны из-за военных обязанностей.

Тороцкий заявил, что это может затронуть и этнических венгров Закарпатья.

По словам депутата, таких мужчин могут отправить «в более чем 1000 километрах от родной земли на фронт» как «пушечное мясо». 

Он призвал правительство Венгрии и министра иностранных дел выступить против такой инициативы.

Мадьяр ответил, что венгерская позиция уже была озвучена на заседании Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге.

По его словам, министр внутренних дел Венгрии Габор Посваи заявил, что Будапешт вместе с еще шестью-семью странами не поддерживает предложение Европейской комиссии.

Премьер также отметил, что даже если новые правила будут одобрены на уровне ЕС и вступят в силу ориентировочно в марте 2027 года, это не лишит Венгрию права самостоятельно предоставлять статус беженца прибывающим в страну людям, спасаясь от войны или мобилизации.

«Каждый венгерский соотечественник может рассчитывать на правительство Тисы как здесь, так и за рубежом», — заявил Мадяр.

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