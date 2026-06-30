Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер

Выдвинутый Дональдом Трампом на пост посла США в Азербайджане Александр Олден готовится покинуть компанию Palantir, где он работает, и продать свои акции. Согласно новым федеральным документам, опубликованным notus.org, Олден владеет акциями Palantir на сумму 25 миллионов долларов.

С 2021 года он занимает должность старшего советника в Palantir. В финансовых отчетах Олден подчеркнул, что продаст акции компании в течение 90 дней после утверждения его кандидатуры на пост посла. Он также согласился уйти в отставку со своей должности в Palantir и отказаться от любых нереализованных акций.

Олден, который ранее консультировал госсекретаря Марко Рубио в качестве специального правительственного служащего, одновременно работая в Palantir, не сразу ответил на запрос о комментарии. Представитель Госдепартамента сообщил изданию NOTUS по электронной почте: «Александр Олден в случае утверждения его кандидатуры будет в полной мере соблюдать все условия своего этического соглашения». Белый дом и Palantir не ответили на запрос о комментариях.

В прошлом году Трамп рассматривал кандидатуру Олдена на пост высшего дипломата США в Европе. Однако, как писало издание Politico, он столкнулся с обвинениями в ненадлежащем поведении на рабочем месте, которые отрицал, и назначение так и не состоялось.

С 2018 по 2019 год Олден занимал должность в Совете национальной безопасности во время первого президентского срока Трампа.

Компания Palantir стала одним из ключевых государственных подрядчиков в администрации Трампа. За прошедший финансовый год компания получила контракты на сумму около 1 миллиарда долларов, включая крупные технологические сделки с Иммиграционной и таможенной службой. Palantir разработала программное обеспечение, помогающее федеральным агентам выявлять нелегальных иммигрантов.

Кроме того, Palantir создала военную платформу целеуказания на основе искусственного интеллекта под названием Maven Smart Systems, которую американские военные использовали для выбора целей в первые дни войны США с Ираном.

Ранее в этом году Трамп также лично совершил сделки с акциями Palantir на миллионы долларов.

Компания из Майами применяет технологии искусственного интеллекта для обработки больших массивов данных в интересах корпоративных и государственных клиентов. Однако некоторые ее контракты с Иммиграционной службой и Министерством обороны вызвали споры среди защитников конфиденциальности и даже среди части сотрудников Palantir.