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МИД Ирана о визите Галибафа в Азербайджан

17:05 1237

Состоявшийся на прошлой неделе визит в Баку делегации во главе со спикером Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом был успешным. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

«Это был многосторонний визит. Визит Галибафа в Баку прошел успешно и способствовал разъяснению позиции Ирана по процессам, происходящим в Западной Азии», — заявил Багаи.

Представитель МИД отметил, что для Ирана важное значение имеют использование возможностей парламентской дипломатии, развитие отношений с другими странами и разъяснение вопросов, особенно в условиях напряженной ситуации в регионе.

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