Украина об ударах по мостам в Крыму

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил об ударах по двум мостам на захваченных территориях Запорожской области и Крыма, а также сообщил о результатах удара по нефтеперерабатывающему заводу «Славянский» в Краснодарском крае России.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, 29 июня и в ночь на 30 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов «в рамках операций по снижению военно-экономического потенциала России».