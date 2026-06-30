Украина об ударах по мостам в Крыму

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил об ударах по двум мостам на захваченных территориях Запорожской области и Крыма, а также сообщил о результатах удара по нефтеперерабатывающему заводу «Славянский» в Краснодарском крае России.
Согласно сообщению Генштаба ВСУ, 29 июня и в ночь на 30 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов «в рамках операций по снижению военно-экономического потенциала России».
В частности, был нанесен удар по автомобильному мосту в районе Азовского моря на захваченной территории Запорожской области, а также железнодорожному мосту в районе населенного пункта Ички в Крыму. Результаты ударов уточняются.
Генштаб также обнародовал результаты оценки удара по нефтеперерабатывающему заводу «Славянский» в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края, нанесенного в ночь на 28 июня.
Согласно сообщению, подтверждено уничтожение четырех резервуаров общим объемом 35 тыс. кубометров, повреждение еще девяти резервуаров общей вместимостью 30 тыс. кубометров, а также установки по переработке нефти.