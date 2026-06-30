В Азербайджане расширят использование депозитного счета НДС

Соответствующий законопроект обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В Азербайджане планируется предоставить частным компаниям, не работающим в нефтегазовом секторе, возможность переводить средства с депозитного счета НДС в Государственный фонд социальной защиты.

В случае принятия нововведение будет действовать с 1 января 2027 года в течение четырех лет. Порядок и условия будут определены уполномоченным органом.

Законопроект направлен на расширение возможностей использования средств на депозитных счетах НДС, создание дополнительных финансовых источников для выполнения социальных обязательств и поддержку налогоплательщиков в частном ненефтегазовом секторе.