В Баку накрыли группировку, организовывавшую нелегальные онлайн-ставки

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел провело очередную операцию против лиц, организующих незаконные онлайн-ставки на территории Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате мероприятий, проведенных киберполицией, были задержаны Джамал Ахмедов, а также действовавшие под его руководством Гаджиакбер Аббасзаде, Сейфаддин Исмаилов, Наби Абдуллаев и Эмиль Аббаслы, обвиняемые в вовлечении граждан в незаконные азартные игры через платформу 1xBet, деятельность которой на территории Азербайджана запрещена.

В ходе расследования выяснилось, что Джамал Ахмедов арендовал квартиру в Хатаинском районе Баку, где организовывал незаконные онлайн-ставки через сайт 1xBet под профилем BakuCash. Клиентов он привлекал к этой незаконной деятельности в основном через приложение Telegram. Во время обыска по месту деятельности группы сотрудники полиции изъяли большое количество мобильных телефонов, банковских карт и электронных носителей информации, использовавшихся для организации и управления незаконными азартными играми.

Предварительное расследование показало, что оборот преступной группы превысил 1 миллион манатов.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Джамалу Ахмадову, Сейфаддину Исмаилову, Наби Абдуллаеву и Эмилю Аббаслы предъявлены обвинения, и по решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

В МВД вновь призвали граждан не участвовать в незаконных азартных играх, распространяемых через социальные сети и интернет-платформы.

«Подобные платформы наносят гражданам материальный ущерб и создают угрозу хищения их персональных данных. Призываем держаться подальше от 1xBet и других аналогичных незаконных сайтов онлайн-ставок, а в случае выявления подобных фактов незамедлительно сообщать в полицию», — говорится в заявлении ведомства.