Кому в НАТО жить хорошо? F-35, KAAN, CAATSA…

По мере приближения саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля, вопросы, связанные с внешней политикой Турции, вновь становятся актуальными. Возвращается ли Анкара к своим традиционным западным союзникам, отношения с которыми за последние десять лет были не самыми стабильными? Могут ли личные отношения Эрдогана и Трампа привести к открытию новой страницы в отношениях Анкары с Вашингтоном? На этом фоне в турецких СМИ публикуются аналитические материалы о том, что само понятие «отношения» меняется — как в мире, так и в восприятии внешней политики Турции. В беседе с haqqin.az директор исследовательской компании Optimar (Анкара), политолог Хилми Дашдемир заявил, что западноцентричный курс внешней политики Турции, сформировавшийся после холодной войны, сегодня уже не в полной мере отражает мировоззрение Анкары.

Дашдемир объясняет это двумя причинами. Во-первых, тем, что за последние годы Турция усилилась в сфере оборонной промышленности и начала проявлять политические амбиции. Во-вторых, тем, что Анкара и мир в целом теперь рассматривают процессы не через призму идеологической близости или институциональной принадлежности, а более открыто — как выгоду и сделку. «Турции двадцатилетней давности, вынужденной покупать оружие за рубежом и подстраивать под это свою политику, больше не существует. Анкара теперь сама продает оружие и даже готовится занять место в архитектуре европейской безопасности вместе со своим военным арсеналом. Но в последнее время, особенно после возвращения Трампа к власти, невозможно не заметить, что весь мир движется от идеологических союзов к политике сделок», — считает турецкий политолог. Больше выгоды По мнению Дашдемира, саммит НАТО в Анкаре имеет серьезное значение для будущего западного альянса из‑за напряженности между США и Европой. Тем не менее встреча также станет испытанием для новой площадки экономико-военных переговоров. Заявления Трампа о президенте Эрдогане, а также сигналы о возможном снятии некоторых ограничений, таких как продажа Турции самолетов F‑35 или двигателей для местного истребителя KAAN, воспринимаются как факторы, усиливающие позиции Анкары перед саммитом. Напомним, на прошлой неделе генерал‑лейтенант ВВС в отставке Эрдоган Каракуш в комментарии haqqin.az заявил, что в ходе саммита НАТО могут быть подписаны крупные контракты между Турцией и европейскими союзниками в сфере оборонной промышленности. Однако, подчеркивает Дашдемир, все это не означает «классического возвращения Турции на Запад» — новые отношения строятся на возможной выгоде.