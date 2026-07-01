Кому в НАТО жить хорошо? F-35, KAAN, CAATSA…

По мере приближения саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля, вопросы, связанные с внешней политикой Турции, вновь становятся актуальными. Возвращается ли Анкара к своим традиционным западным союзникам, отношения с которыми за последние десять лет были не самыми стабильными? Могут ли личные отношения Эрдогана и Трампа привести к открытию новой страницы в отношениях Анкары с Вашингтоном?
На этом фоне в турецких СМИ публикуются аналитические материалы о том, что само понятие «отношения» меняется — как в мире, так и в восприятии внешней политики Турции.
В беседе с haqqin.az директор исследовательской компании Optimar (Анкара), политолог Хилми Дашдемир заявил, что западноцентричный курс внешней политики Турции, сформировавшийся после холодной войны, сегодня уже не в полной мере отражает мировоззрение Анкары.
Дашдемир объясняет это двумя причинами. Во-первых, тем, что за последние годы Турция усилилась в сфере оборонной промышленности и начала проявлять политические амбиции.
Во-вторых, тем, что Анкара и мир в целом теперь рассматривают процессы не через призму идеологической близости или институциональной принадлежности, а более открыто — как выгоду и сделку.
«Турции двадцатилетней давности, вынужденной покупать оружие за рубежом и подстраивать под это свою политику, больше не существует. Анкара теперь сама продает оружие и даже готовится занять место в архитектуре европейской безопасности вместе со своим военным арсеналом. Но в последнее время, особенно после возвращения Трампа к власти, невозможно не заметить, что весь мир движется от идеологических союзов к политике сделок», — считает турецкий политолог.
Больше выгоды
По мнению Дашдемира, саммит НАТО в Анкаре имеет серьезное значение для будущего западного альянса из‑за напряженности между США и Европой. Тем не менее встреча также станет испытанием для новой площадки экономико-военных переговоров. Заявления Трампа о президенте Эрдогане, а также сигналы о возможном снятии некоторых ограничений, таких как продажа Турции самолетов F‑35 или двигателей для местного истребителя KAAN, воспринимаются как факторы, усиливающие позиции Анкары перед саммитом.
Напомним, на прошлой неделе генерал‑лейтенант ВВС в отставке Эрдоган Каракуш в комментарии haqqin.az заявил, что в ходе саммита НАТО могут быть подписаны крупные контракты между Турцией и европейскими союзниками в сфере оборонной промышленности.
Однако, подчеркивает Дашдемир, все это не означает «классического возвращения Турции на Запад» — новые отношения строятся на возможной выгоде.
Отношения Трампа и Эрдогана как стратегическая возможность
Несмотря на то что позитивные высказывания Трампа об Эрдогане всегда внимательно отслеживаются в турецкой столице и личные отношения двух лидеров часто выходят на первый план, официальные лица в Анкаре уделяют особое внимание стилю внешней политики американского президента. Стиль Трампа создает благоприятную почву для быстрых договоренностей, жестов и переговоров между лидерами, а не для длительных внутрисоюзных процессов. Анкара считает, что хорошо понимает этот язык и благодаря этому смогла в значительной степени решить проблему ОНС/СДС (курдские вооруженные формирования) в Сирии. В этом контексте жизненно важные для Турции вопросы в новом периоде очевидны: отмена санкций CAATSA, введенных в 2019 году; досье F‑35; временный двигатель для истребителя KAAN; баланс в Восточном Средиземноморье; безопасность Черного моря… Ни один из этих вопросов не может решиться быстро, но саммит НАТО в Анкаре — одна из редких дипломатических возможностей, когда все проблемы могут обсуждаться одновременно.
Взаимозависимость не романтизирует отношения…
Хотя Турция развивает свои возможности в оборонной промышленности, в некоторых ключевых технологиях она все еще нуждается в Западе. С другой стороны, Вашингтон, исходя из прошлого опыта, считает, что попытки отдалить Турцию, страну, защищающую восточный фланг НАТО, обходятся альянсу слишком дорого. Европа также не скрывает своей потребности в растущей оборонной промышленности Анкары. По мнению Дашдемира, эта взаимозависимость не романтизирует отношения, а наоборот, расширяет возможности для сделок.
«Вероятность снятия санкций с Турции также следует рассматривать в этом контексте», — отметил политолог.
По словам Дашдемира, если Вашингтон смягчит некоторые ограничения перед саммитом в Анкаре, то это будет не просто жест доброй воли.
«Это также приведет к тому, что Турция станет более функциональным игроком в новой архитектуре безопасности Черного моря и НАТО. Анкара же постарается превратить интерес Запада не в одностороннее обязательство, а в возможную материальную выгоду. Это рациональный подход для Турции», — сказал он.
Кроме того, политолог подчеркивает, что новая внешнеполитическая линия Анкары не является устаревшей «нормализацией» отношений с Западом — напротив, в центре находятся материальные интересы.
«Нормализация с Западом? Возможно, частично, но главное — взаимные сделки. Этот язык может показаться чрезмерно требовательным. Но современная международная система требует именно этого», — отметил Дашдемир.