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Десятки тысяч военных и волонтеров примут участие в похоронах Али Хаменеи

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В Иране 67 тыс. военнослужащих и волонтеров будут сопровождать прощальную церемонию и похороны убитого верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом говорится в заявлении Иранского общества Красного Полумесяца о мероприятиях, связанных с предстоящими похоронами, сообщает İRNA.

Согласно информации, траурное шествие будут сопровождать 37 гуманитарных работников и волонтеров, и 30 тысяч военнослужащих.

Прибывшие на церемонию будут размещены более чем в 10 заранее определенных провинциях, для участников предусмотрено более 2 млн пунктов временного размещения.

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