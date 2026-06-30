Десятки тысяч военных и волонтеров примут участие в похоронах Али Хаменеи

В Иране 67 тыс. военнослужащих и волонтеров будут сопровождать прощальную церемонию и похороны убитого верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом говорится в заявлении Иранского общества Красного Полумесяца о мероприятиях, связанных с предстоящими похоронами, сообщает İRNA.
Согласно информации, траурное шествие будут сопровождать 37 гуманитарных работников и волонтеров, и 30 тысяч военнослужащих.
Прибывшие на церемонию будут размещены более чем в 10 заранее определенных провинциях, для участников предусмотрено более 2 млн пунктов временного размещения.