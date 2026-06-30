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Трамп продвигает идею единой базы разведданных

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Администрация Трампа хочет, чтобы спецслужбы США создали единую базу данных обо всех объектах иностранного шпионажа, включая подозреваемых в шпионаже, сотрудников разведки, хакеров, преступные группировки и потенциальных агентов ЦРУ. Об этом сообщает The New York Times.

По мнению Управления директора национальной разведки (Office of the Director of National Intelligence, ODNI), такой список улучшит координацию и предотвратит несогласованность действий ведомств.

Однако высокопоставленные сотрудники ФБР и ЦРУ сопротивляются, утверждая, что централизация столь конфиденциальной информации может привести к раскрытию тайных операций, расследований и повысить риск утечки или неправомерного использования данных.

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