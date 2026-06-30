В интервью агентству Reuters, обнародованном во вторник, 30 июня, Вайдель сказала, что «дешевая энергия из России была секретом успеха марки «Сделано в Германии». Нам необходимо ее вернуть».

ФРГ следует прекратить бойкот российских нефти и газа, чтобы поддержать свою «слабеющую экономику», заявила сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

«Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад. Сотни тысяч рабочих мест были потеряны. Это сделало нас зависимыми от США, которые продают нам энергию по значительно более высоким ценам», — утверждает она.

До введения санкций из-за вторжения РФ в Украину в 2022 году Россия обеспечивала более трети германского импорта сырой нефти и более половины — природного газа. Промышленность страны не оправилась от скачка цен на энергоносители, последовавшего за подрывами газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года, пишет Deutsche Welle.

Вайдель сделала свои заявления в преддверии сентябрьских выборов в двух ключевых восточных землях ФРГ — Саксонии-Анхальт и Мекленбурге - Передней Померании, где АдГ со значительным отрывом лидирует в опросах. В случае победы региональные правительства под руководством АдГ бросят вызов политике Берлина в сфере миграции, которую они считают слишком мягкой, подчеркивает агентство.

Это, пишет далее Reuters, перевернет консенсусную модель коалиционного правления в Германии и потенциально даст АдГ плацдарм для прихода к власти на федеральном уровне.

«Саксония-Анхальт и Мекленбург - Передняя Померания — это решающие вехи, — заявила Вайдель. — Если мы победим в Саксонии-Анхальт, то Мекленбург - Передняя Померания, вероятно, последует за этим. Я вижу АдГ в ведомстве федерального канцлера либо на следующих выборах, либо после них».

Цены на энергоносители и перспектива более дешевой российской энергии способны привлечь избирателей, констатирует Reuters. Отношения восточной части Германии с Россией имеют особый вес: этот регион находился под советским управлением до падения Берлинской стены более 35 лет назад. Многие там симпатизируют России и критически смотрят на США как на военного покровителя Германии.

Вайдель озвучила свою позицию после недавнего визита в Россию депутата Бундестага от АдГ Маркуса Фронмайера. В Санкт-Петербурге он встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и призвал возобновить работу газопровода «Северный поток». «Нам нужно быть осторожными, чтобы не упустить окно возможностей для возвращения на российский рынок», — указал он. По его словам, Миллер оценил срок возобновления поставок газа в три месяца.

Депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что пророссийская позиция АдГ искажает общественную дискуссию в Германии. «Романтизация России используется АдГ — особенно с прицелом на предстоящие выборы в восточных землях», — отметил он.