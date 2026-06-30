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За чистый спорт!

Отдел спорта
18:53 636

Сегодня в Баку состоялся форум «За чистый спорт», организованный Министерством молодежи и спорта, Азербайджанским национальным антидопинговым агентством (AMADA) и Азербайджанской спортивной академией (ASA) в партнерстве с Международной конвенцией ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте.

На церемонии открытия форума, проходившего под лозунгом «Честность в спорте, честная игра и борьба с допингом», присутствовали председатель 10-й сессии Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте (COP10), министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, директор ЮНЕСКО по социальной политике и инклюзивности Густаво Мерино, исполнительный секретарь Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте, заместитель министра молодежи и спорта Турции, докладчик Бюро COP10 Сафа Кочоглу Гюрсой и ректор ASA Фуад Гаджиев.

Главная цель мероприятия — продвижение принципов чистого спорта, защита честной конкурентной среды, здоровья и прав спортсменов, а также повышение осведомленности в антидопинговой области. Кроме того, основные цели мероприятия — формирование ответственного подхода в спортивной среде и широкое распространение ценностей чистого спорта.

Форум продолжил свою работу сессией под названием «Принципы работы глобальной антидопинговой системы: WADA, Конвенция ЮНЕСКО и механизмы международного сотрудничества». С докладами выступили исполнительный директор AMADA Тахмина Тагизаде, Густаво Мерино, директор WADA по связям с правительствами Даррен Маллали и руководитель Антидопингового подразделения Совета Европы Джейми Браун.

Затем стартовала панельная дискуссия экспертов на тему «Создание эффективных национальных антидопинговых систем посредством международного сотрудничества», модератором которой выступила Тахмина Тагизаде.

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