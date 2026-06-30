«Капитальный ремонт государственности»: Токаев заявил о новом историческом этапе в Казахстане

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев заявил, что «уже завтра вступает в силу новая конституция нашей страны. Наряду с Основным законом коренным образом обновится и система государственной власти. На смену двухпалатному парламенту приходит однопалатный Курултай».

«Как известно, уже завтра будет дан старт глубокой модернизации всей системы государственного управления. Это не очередная административная реформа. Это, по сути, запуск нового исторического времени, начало беспрецедентных по своему значению и последствиям преобразований. Другими словами, планируется провести капитальный ремонт всего «здания» казахской государственности. Обеспечивая сохранность, незыблемость фундамента и несущих конструкций независимости страны, мы обязаны качественно улучшить систему государственного управления», — сказал президент Казахстана.

Токаев указал, что «в энергетическом балансе Казахстана традиционно доминируют ископаемые виды топлива — уголь, нефть, газ. Углеводороды остаются основой национальной экономики, они обеспечивают подавляющую часть валютных поступлений в бюджет…»

Токаев напомнил, что Казахстан лидирует по добыче урана в мире и обладает ядерной инфраструктурой: «Поэтому выбор в пользу атомной генерации — абсолютно правильный…»

15 марта в Казахстане прошел референдум по новой конституции, принятие которой поддержали 87,15% граждан. Вместо двухпалатного парламента теперь будет однопалатный, также вернется должность вице-президента — второго человека в стране.