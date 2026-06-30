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Байрамов — Бомбергер: Армения должна предоставить полную информацию...

19:10 1033

Судьба около четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении, до сих пор неизвестна, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер, находящейся с визитом в Азербайджане.

Согласно сообщению МИД, на встрече Джейхун Байрамов указал, что вопрос без вести пропавших лиц является одним из приоритетных гуманитарных направлений для Азербайджана. Министр добавил, что для установления их судьбы Армения должна предоставить полную информацию о местах массовых захоронений и минных картах.

Байрамов и Бомбергер подчеркнули особую значимость положения о без вести пропавших лицах в проекте Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, отметили важность практических шагов для построения доверия и устранения гуманитарных последствий в этом направлении.

На встрече было высоко оценено партнерство между Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и ICMP, подчеркнуто, что это сотрудничество имеет важное значение с точки зрения установления судеб без вести пропавших лиц, повышения возможностей идентификации и применения международного опыта.

Глава МИД сообщил, что после 44-дневной Отечественной войны Азербайджан, оставаясь приверженным своим гуманитарным обязательствам, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и минную угрозу, провел масштабные поисковые работы и передал противоположной стороне останки более 2 тысяч армянских военнослужащих. На встрече была предоставлена информация о массовых захоронениях, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, проводимых работах по эксгумации и идентификации.

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