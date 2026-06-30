Убийство тридцатилетней давности: дело передали в суд

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В Генеральной прокуратуре завершилось следствие по делу об убийстве Гюльмамеда Байрамова в апреле 1996 года в Баку.

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, в ходе проведенных сотрудниками Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел оперативно-следственных мероприятий были установлены личности подозреваемых — это Шахин Джалилов и Хидаят Гафаров. Отмечается, что указанные лица недалеко от станции метро «Нефтчиляр» сели в автомобиль Байрамова, который подрабатывал таксистом, и по дороге в поселок Гарачухур задушили его веревкой из корыстных побуждений. Чтобы скрыть следы преступления, они спрятали тело в бетонной трубе, а автомобиль разобрали на запчасти и продали. Вырученные средства подозреваемые поделили между собой, о чем свидетельствуют имеющиеся в деле доказательства.

При проверке показаний на месте с участием сотрудников МЧС были обнаружены останки тела Байрамова.

Джалилову и Гафарову 22 апреля 2026 года были предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса, действовавшего до 1 сентября 2000 года. Суд избрал для них меру пресечения в виде ареста. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

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