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Верховный суд отменил указ Трампа

19:35 563

Верховный суд США признал незаконным указ президента Дональда Трампа об ограничении права на автоматическое получение американского гражданства по рождению. Об этом информирует NBC.

Трамп издал этот указ 20 января 2025 года, в первый день своего второго президентского срока. Шесть судей ВС признали указ незаконным, трое проголосовали «за». Пять судей ВС заявили, что указ противоречит 14-й поправке к конституции, которую долгое время толковали как предоставляющую право на гражданство по рождению почти каждому, кто родился в США».

Ранее Трамп предполагал, что Верховный суд не встанет на его сторону. Он отмечал, что, если такая практика сохранится, это станет «экономической катастрофой для страны, у нас будет 25% людей, въезжающих в страну через гражданство по праву рождения, и у нас не будет никакого контроля».

Право на гражданство по рождению закреплено в первом разделе 14-й поправки к Конституции США, принятой в 1868 году. Она гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в США и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

Изначально поправка, принятая 9 июля 1868 года, была направлена на юридическую защиту бывших рабов после Гражданской войны, чтобы гарантировать им статус граждан.

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