Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку

Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

На судебном заседании, проходившем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова и при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья — Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют — армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты. В судебном заседании приняли участие представители потерпевших, а также государственные обвинители — начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекперов и Севиндж Гасымова.

На заседании Давид Ишханян заявил, что после ознакомления с протоколами судебных заседаний он хотел бы представить подготовленные замечания. Ему было разъяснено, что замечания к протоколам написаны не на азербайджанском языке, поэтому они будут представлены суду после перевода.

Затем выступили адвокаты Давида Алавердяна, Меликсета Пашаяна и Давида Ишханяна. Они попросили вынести в отношении своих подзащитных оправдательный приговор. Алавердян, Пашаян и Ишханян заявили, что не согласны с предъявленными им обвинениями.

Следующее судебное заседание состоится 3 июля.