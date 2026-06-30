USD 1.7000
EUR 1.9362
RUB 2.2078
Подписаться на уведомления
Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев
Новость дня
Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев

В Израиле арестовали американца: подозревают в шпионаже на Иран

19:48 274

20-летний гражданин США, проживающий в районе Иерусалима, предстанет перед судом за предполагаемый шпионаж в пользу Ирана, сообщают израильские СМИ.

Молодого американца арестовали 9 июня по подозрению в поддержании контактов с агентом, связанным с Ираном, говорится в заявлении израильской полиции.

По данным полиции, подозреваемый в течение последних нескольких месяцев, предположительно, делал фотографии и видеозаписи «объектов повышенной опасности». За каждое такое задание он получал от десятков до сотен долларов.

В отношении подозреваемого было подано заявление прокуратуры. Полиция обратилась в суд с просьбой оставить молодого человека под стражей до завершения судебного разбирательства по его делу.

Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
20:30 57
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
19:43 1296
Убийство тридцатилетней давности: дело передали в суд
Убийство тридцатилетней давности: дело передали в суд
19:28 770
Байрамов — Бомбергер: Армения должна предоставить полную информацию...
Байрамов — Бомбергер: Армения должна предоставить полную информацию...
19:10 1041
«Капитальный ремонт государственности»: Токаев заявил о новом историческом этапе в Казахстане
«Капитальный ремонт государственности»: Токаев заявил о новом историческом этапе в Казахстане
18:55 890
Непрямые переговоры Ирана и США
Непрямые переговоры Ирана и США обновлено 18:18
18:18 1714
Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев
Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев Наши проблемы
16:37 2413
В Баку накрыли группировку, организовывавшую нелегальные онлайн-ставки
В Баку накрыли группировку, организовывавшую нелегальные онлайн-ставки ВИДЕО
17:34 1653
Алиев соболезнует
Алиев соболезнует
17:25 2045
Украина об ударах по мостам в Крыму
Украина об ударах по мостам в Крыму
17:11 2897
МИД Ирана о визите Галибафа в Азербайджан
МИД Ирана о визите Галибафа в Азербайджан
17:05 2001

ЭТО ВАЖНО

Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
20:30 57
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
19:43 1296
Убийство тридцатилетней давности: дело передали в суд
Убийство тридцатилетней давности: дело передали в суд
19:28 770
Байрамов — Бомбергер: Армения должна предоставить полную информацию...
Байрамов — Бомбергер: Армения должна предоставить полную информацию...
19:10 1041
«Капитальный ремонт государственности»: Токаев заявил о новом историческом этапе в Казахстане
«Капитальный ремонт государственности»: Токаев заявил о новом историческом этапе в Казахстане
18:55 890
Непрямые переговоры Ирана и США
Непрямые переговоры Ирана и США обновлено 18:18
18:18 1714
Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев
Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев Наши проблемы
16:37 2413
В Баку накрыли группировку, организовывавшую нелегальные онлайн-ставки
В Баку накрыли группировку, организовывавшую нелегальные онлайн-ставки ВИДЕО
17:34 1653
Алиев соболезнует
Алиев соболезнует
17:25 2045
Украина об ударах по мостам в Крыму
Украина об ударах по мостам в Крыму
17:11 2897
МИД Ирана о визите Галибафа в Азербайджан
МИД Ирана о визите Галибафа в Азербайджан
17:05 2001
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться