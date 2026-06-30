В Израиле арестовали американца: подозревают в шпионаже на Иран

20-летний гражданин США, проживающий в районе Иерусалима, предстанет перед судом за предполагаемый шпионаж в пользу Ирана, сообщают израильские СМИ.

Молодого американца арестовали 9 июня по подозрению в поддержании контактов с агентом, связанным с Ираном, говорится в заявлении израильской полиции.

По данным полиции, подозреваемый в течение последних нескольких месяцев, предположительно, делал фотографии и видеозаписи «объектов повышенной опасности». За каждое такое задание он получал от десятков до сотен долларов.

В отношении подозреваемого было подано заявление прокуратуры. Полиция обратилась в суд с просьбой оставить молодого человека под стражей до завершения судебного разбирательства по его делу.