Нетаньяху отправился в Ливан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац посетили «зону безопасности» на юге Ливана.

Информация об этом визите была опубликована израильскими СМИ после того, как Нетаньяху и Кац вернулись в Израиль.

Пресс-служба канцелярии премьер-министра Израиля сообщила, что командующий Северным округом генерал-майор Рафи Мило и другие военные представили премьер-министру и министру обороны подробный обзор оперативной деятельности в этом секторе. Кроме того, Нетаньяху и Кацу продемонстрировали новейшие виды боеприпасов и вооружения, предназначенные для противодействия угрозе со стороны беспилотников.