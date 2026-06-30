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В Пакистане обрушилась крыша учебного центра: погибли дети

20:00 253

В Пакистане, в городе Лахор, при обрушении крыши учебного центра погибли 14 детей, сообщает местный телеканал Ary News.

Самому младшему погибшему было пять лет, старшей — 16.

Как пишет Ary News, в момент обрушения в центре находились около 35 детей, из-под завалов извлекли 20 детей и одного учителя. Двенадцать детей госпитализировали. По данным пресс-секретаря Минздрава Пакистана Фарука Ахмеда, они находятся в критическом состоянии.

Полиция арестовала двух братьев — владельцев учебного центра. Всего по делу о халатности задержаны пять человек, поиски еще одного совладельца продолжаются.

По предварительным данным, причиной обрушения могли стать строительные работы на крыше одноэтажного здания — туда добавляли грунт и другие материалы, из-за чего нагрузка на конструкцию увеличилась.

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