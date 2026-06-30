Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...

Около $116 миллионов изъято в ходе расследования дела о коррупции в Ираке, в котором замешаны политические деятели, высокопоставленные государственные чиновники, бизнесмены, сообщает телеканал Al Hadath.

По сведениям его источников, «сумма изъятых средств у проходящих по делу о коррупции на настоящий момент превышает 100 млрд иракских динаров (более $76,3 млн)».

Как стало известно Al Hadath, в ходе расследования конфискованы «десятки незаконно приобретенных автомобилей, сотни единиц незарегистрированного оружия».

По сообщению турецких СМИ, в ходе антикоррупционной операции в доме депутата Хинд аль-Аббаси было обнаружено 57 миллионов долларов наличными, 27 килограммов чистого золота и нижнее белье, изготовленное из золота.