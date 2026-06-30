Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...

Около $116 миллионов изъято в ходе расследования дела о коррупции в Ираке, в котором замешаны политические деятели, высокопоставленные государственные чиновники, бизнесмены, сообщает телеканал Al Hadath.
По сведениям его источников, «сумма изъятых средств у проходящих по делу о коррупции на настоящий момент превышает 100 млрд иракских динаров (более $76,3 млн)».
Как стало известно Al Hadath, в ходе расследования конфискованы «десятки незаконно приобретенных автомобилей, сотни единиц незарегистрированного оружия».
По сообщению турецких СМИ, в ходе антикоррупционной операции в доме депутата Хинд аль-Аббаси было обнаружено 57 миллионов долларов наличными, 27 килограммов чистого золота и нижнее белье, изготовленное из золота.
Также сообщается, что иракские следователи изъяли 11 миллионов долларов и 4 миллиарда иракских динаров (эквивалентно более чем 3 миллионам долларов) наличными из дома заместителя министра нефти Ирака Али Маариджа Аль-Бахадли, в отношении которого в мае были введены санкции США.
В настоящее время Аль-Бахадли находится под арестом. Высший судебный совет Ирака опубликовал кадры, на которых видно, как следователи с помощью молотков и дрелей пробивают стену дома. Было обнаружено несколько чемоданов, наполненных пачками долларов США и иракских динаров, также дорогие наручные часы.
Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди ранее заявлял, что антикоррупционная кампания находится лишь «на начальной стадии».
По сообщению Al Hadath, иракские правоохранительные органы выдали по меньшей мере 200 ордеров на арест чиновников, замешанных в деле о коррупции. Как заявил официальный представитель иракского премьер-министра Хейдар аль-Абуди, глава правительства Али аль-Зейди «поручил Министерству финансов создать специальный счет для размещения средств, изъятых у лиц, причастных к незаконному обогащению».
В воскресенье 47 высокопоставленных чиновников и депутатов иракского парламента были задержаны силами безопасности по обвинению в коррупции. По сведениям агентства INA, аресты подозреваемых прошли как в Багдаде, так и в провинциях, в частности в центральной провинции Васит и на севере страны, в провинции Эрбиль. Иракские власти сообщили, что кампания по этому делу продолжается, и вскоре «будут объявлены новые имена, связанные с коррупцией в министерствах нефти и электроэнергии».