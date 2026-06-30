Еще две медали Азербайджана на чемпионате Европы по дзюдо

На острове Гран-Канария (Испания) продолжается юношеский чемпионат Европы по дзюдо. Во второй день соревнований азербайджанские спортсмены завоевали две медали.

В весовой категории до 66 кг бронзовым призером стал Илькин Гараев.

Садиг Мамедов (73 кг) добрался до финала, где уступил болгарину Ивану Николчеву и довольствовался серебром.

Напомним, в первый день соревнований сборная Азербайджана взяла пять медалей. Таким образом, сейчас у нашей команды два золота, два серебра и три бронзы. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Нихат Агаев (50 кг) и Захра Гулиева (40 кг).

Всего Азербайджан в Испании представляют 17 дзюдоистов и дзюдоисток.