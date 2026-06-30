Главком ВСУ: Россия может начать наступление на Чернигов

Россия может начать наступление на Черниговскую область с территории Брянской области, считает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В интервью украинскому изданию ТСН Сырский заявил, что президент РФ Владимир Путин «поставил задачу российскому Генштабу просчитать различные варианты ведения наступательной операции, в том числе с территории Беларуси, с целью захвата Киева и других территорий. И российский Генштаб рассчитал несколько вариантов действий…»

Как заявил главком ВСУ, «наиболее вероятный вариант, который подтверждается несколькими данными, — это возможные наступательные действия на севере с территории Брянской области РФ. Это реалистичный вариант, и, конечно, мы к этому готовимся».

По мнению Сырского, открывая новый участок активных боевых действий, Россия будет стремиться оттянуть украинские войска с востока и юга, а также увеличить линию фронта.