Война, саммит НАТО, укрепление отношений ЕС и Турции: переговоры Эрдогана и Каллас

Встреча состоялась в рамках визита в Турцию делегации Еврокомиссии. Как сообщила Администрация президента Турции, стороны обсудили отношения между Турцией и Евросоюзом, региональные и международные вопросы, а также подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в президентском комплексе в Анкаре верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, сообщают турецкие СМИ.

По сообщению Anadolu, переговоры прошли за закрытыми дверями. С турецкой стороны на встрече также присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Управления по коммуникациям при Адмнистрации президента Бурханеттин Дуран и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

В свою очередь Кая Каллас прокомментировала в соцсети X встречу с президентом Турции. «Турция является ключевым партнером в вопросах безопасности, миграции и энергетики, а также страной-кандидатом на вступление в ЕС», – написала Каллас.

«Сегодня было приятно поговорить с президентом Эрдоганом о дальнейшем укреплении отношений между ЕС и Турцией, а также о важности добрососедских отношений», – отметила она. «Мы также обсудили войну России против Украины, конфликты на Ближнем Востоке и подготовку к саммиту НАТО в Анкаре. Турция вносит значительный вклад в защиту восточного фланга НАТО», – заключила верховный представитель ЕС.