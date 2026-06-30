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Россия сбросила на Запорожье семь бомб: есть погибшие, попало и по детскому саду

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21:35 370

Два человека погибли и 15 получили ранения в результате российского удара по городу Запорожье, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, за полтора часа российские войска сбросили на Запорожье семь управляемых авиабомб.

«Погибли мужчины 62 и 45 лет. 15 жителям областного центра в возрасте от 47 до 87 лет потребовалась помощь врачей из-за полученных осколочных ранений, контузий и травм. 76-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил Федоров.

Один из КАБов попал по детскому саду, в результате был ранен охранник.

По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки повреждены административное здание, два жилых дома и более 12 автомобилей. Также пострадали складские помещения и объект инфраструктуры.

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