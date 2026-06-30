$30 миллиардов на войну с Ираном

Общие расходы на военную операцию США против Ирана составили около $30 млрд, заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.
«Мы потратили около $30 млрд», — сказал Воут на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.
Представителя Белого дома попросили прокомментировать данные о том, что расходы на военные действия уже превысили $100 млрд. «Я просто передаю вам то, что услышал от военного министерства, и результаты анализа, которые они нам предоставили», — ответил Воут, не приводя подробностей.