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$30 миллиардов на войну с Ираном

21:40 457

Общие расходы на военную операцию США против Ирана составили около $30 млрд, заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.

«Мы потратили около $30 млрд», — сказал Воут на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Представителя Белого дома попросили прокомментировать данные о том, что расходы на военные действия уже превысили $100 млрд. «Я просто передаю вам то, что услышал от военного министерства, и результаты анализа, которые они нам предоставили», — ответил Воут, не приводя подробностей. 

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