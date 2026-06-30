Семь стран ввели санкции против «Хезболлы»

Соединенные Штаты и страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) ввели совместные санкции против пяти учреждений финансовой инфраструктуры проиранской организации «Хезболла». Об этом сообщило агентство Al Markaziya со ссылкой на заявление Центра по борьбе с финансированием терроризма (ЦБФТ).

В список входят две ассоциации «Аль-Кард аль-Хасан» и «Бейт аль-Маль», а также три компании, которые обеспечивают военную и социальную деятельность «Хезболлы» в Ливане. Под рестрикции попали 16 ключевых фигур финансовой сети организации, в том числе глава ее валютного управления Ибрагим Али Дагер.

В ЦБФТ уточнили, что санкции направлены против «сетей, представляющих угрозу региональной стабильности, международной безопасности и мировой торговле».