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Украина обратилась в ООН: признать «теневой флот» России законной военной целью

30 июня 2026, 22:28 529

Украина обратилась к Международной морской организации (IMO — специализированное учреждение ООН) с призывом признать суда российского «теневого флота» законными военными целями. Об этом сообщает Financial Times.

Журналисты издания ознакомились с письмом, направленным 26 июня в IMO, в котором вице-премьер Украины Алексей Кулеба отмечает, что «возникают обоснованные вопросы относительно того, можно ли считать деятельность таких судов исключительно обычными коммерческими операциями».

Кулеба подчеркнул, что российские танкеры «играют критически важную роль в формировании бюджетных доходов Российской Федерации и обеспечении продолжения военных действий».

Как пишет FT, в прошлом году Украина нанесла удары примерно по дюжине судов, находящихся под санкциями. В то же время Россия, по данным Киева, с начала полномасштабной войны атаковала более 200 коммерческих судов: среди недавних инцидентов упоминаются удары по турецкому сухогрузу MV Victress и немецкому судну Helga с 25 тыс. тонн кукурузы на борту.

В начале июня Москва также направила письмо в IMO, обвинив Киев в «терроризме» в связи с атакой на российский танкер с грузом СПГ Arctic Metagaz, которая произошла в марте в Средиземном море. Тогда судно загорелось и потеряло управление, экипаж эвакуировался. По данным аналитической компании Windward, после этого инцидента ни один российский СПГ-танкер больше не рискнул проходить через Средиземное море — Москва вынуждена отправлять суда в обход Африки через мыс Доброй Надежды, что делает логистику дороже и сложнее.

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