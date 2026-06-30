Россия закрывает погранпункты на границах с Латвией, Финляндией и Эстонией

Правительство России распорядилось с 1 июля временно приостановить движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

«Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках государственной границы Российской Федерации по перечню согласно приложению», — говорится в тексте документа.

МИД России поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию о принятом решении. Причины закрытия пунктов не называются.