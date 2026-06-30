USD 1.7000
EUR 1.9362
RUB 2.2078
Подписаться на уведомления
Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев
Новость дня
Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев

Россия закрывает погранпункты на границах с Латвией, Финляндией и Эстонией

30 июня 2026, 22:32 919

Правительство России распорядилось с 1 июля временно приостановить движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

«Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках государственной границы Российской Федерации по перечню согласно приложению», — говорится в тексте документа.

МИД России поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию о принятом решении. Причины закрытия пунктов не называются.

СБУ заподозрили в покушении на бизнесмена Ермолаева
СБУ заподозрили в покушении на бизнесмена Ермолаева
30 июня 2026, 23:55 83
Иран предупреждает: Мы готовы к войне
Иран предупреждает: Мы готовы к войне
30 июня 2026, 23:34 391
Германия, Италия, Испания, Польша, Венгрия… Им с Пекином можно, а грузинам нельзя?
Германия, Италия, Испания, Польша, Венгрия… Им с Пекином можно, а грузинам нельзя? Статья Вахтанга Джохадзе
30 июня 2026, 20:51 1489
Кремль просит, Астана считает…
Кремль просит, Астана считает… Газиз Абишев комментирует для haqqin.az
30 июня 2026, 14:30 3969
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар и вышла на Бразилию
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар и вышла на Бразилию ВИДЕО
30 июня 2026, 23:02 598
Война, саммит НАТО, укрепление отношений ЕС и Турции: переговоры Эрдогана и Каллас
Война, саммит НАТО, укрепление отношений ЕС и Турции: переговоры Эрдогана и Каллас
30 июня 2026, 21:20 1052
Главком ВСУ: Украина освобождает свои территории, но Россия может начать новое наступление
Главком ВСУ: Украина освобождает свои территории, но Россия может начать новое наступление
30 июня 2026, 23:07 2515
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер Он уже подчеркнул, что…
30 июня 2026, 18:00 4246
Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
30 июня 2026, 20:30 2597
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
30 июня 2026, 19:43 4517
Убийство тридцатилетней давности: дело передали в суд
Убийство тридцатилетней давности: дело передали в суд
30 июня 2026, 19:28 2151

ЭТО ВАЖНО

СБУ заподозрили в покушении на бизнесмена Ермолаева
СБУ заподозрили в покушении на бизнесмена Ермолаева
30 июня 2026, 23:55 83
Иран предупреждает: Мы готовы к войне
Иран предупреждает: Мы готовы к войне
30 июня 2026, 23:34 391
Германия, Италия, Испания, Польша, Венгрия… Им с Пекином можно, а грузинам нельзя?
Германия, Италия, Испания, Польша, Венгрия… Им с Пекином можно, а грузинам нельзя? Статья Вахтанга Джохадзе
30 июня 2026, 20:51 1489
Кремль просит, Астана считает…
Кремль просит, Астана считает… Газиз Абишев комментирует для haqqin.az
30 июня 2026, 14:30 3969
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар и вышла на Бразилию
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар и вышла на Бразилию ВИДЕО
30 июня 2026, 23:02 598
Война, саммит НАТО, укрепление отношений ЕС и Турции: переговоры Эрдогана и Каллас
Война, саммит НАТО, укрепление отношений ЕС и Турции: переговоры Эрдогана и Каллас
30 июня 2026, 21:20 1052
Главком ВСУ: Украина освобождает свои территории, но Россия может начать новое наступление
Главком ВСУ: Украина освобождает свои территории, но Россия может начать новое наступление
30 июня 2026, 23:07 2515
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер Он уже подчеркнул, что…
30 июня 2026, 18:00 4246
Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
30 июня 2026, 20:30 2597
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
30 июня 2026, 19:43 4517
Убийство тридцатилетней давности: дело передали в суд
Убийство тридцатилетней давности: дело передали в суд
30 июня 2026, 19:28 2151
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться