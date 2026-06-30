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ЧМ-2026: Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар и вышла на Бразилию

ВИДЕО
Отдел спорта
30 июня 2026, 23:02 598

В Далласе прошел пятый матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встречались сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии. Со счетом 2:1 победили скандинавы.

На 39-й минуте счет эффектным ударом открыл Антонио Нуса. Ивуарийцы восстановили равновесие благодаря сольному проходу Амада Диалло на 74-й минуте. Но норвежцы вырвали победу в основное время. На 86-й минуте Эрлинг Холанд забил тот самый гол, который вывел Норвегию на Бразилию в 1/8 финала.

Матч Бразилия - Норвегия состоится в Нью-Йорке 6 июля и начнется в полночь по бакинскому времени.

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