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Иран предупреждает: Мы готовы к войне

30 июня 2026, 23:34 392

Тегеран готов к военным действиям, несмотря на переговоры с США, заявил спикер парламента Ирана, глава переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф.

«Мы настаиваем на реализации меморандума и в настоящий момент ведем диалог. Если же они (США) не захотят в ходе этого диалога выполнять взятые на себя обязательства, то мы готовы к войне», — сказал Галибаф в эфире иранского телевидения.

По его словам, Иран не будет вступать в дальнейшие переговоры до тех пор, пока не будут выполнены условия, изложенные в меморандуме о взаимопонимании, и нынешние встречи направлены на выполнение взятых на себя обязательств.

«Объявление премьер-министра Пакистана об окончании войны и твит Дональда Трампа о снятии морской блокады стали одними из главных успехов меморандума о взаимопонимании», — сказал Галибаф.

Спикер иранского парламента заявил, что Иран в настоящий момент стремится гарантировать реализацию конкретных положений меморандума с США. Если положения меморандума не будут исполняться, Тегеран не станет переходить на следующий этап переговоров с Вашингтоном, касающихся урегулирования ядерной программы Ирана.

«Мы ведем переговоры не с другом, а с противником, который не выполняет своих обещаний и который в любой момент обязательно предпримет против нас действия, как только найдет возможность для этого», — добавил Галибаф.

Глава иранской переговорной группы также заявил, что США полностью сняли морскую блокаду с Ирана. Иран уже экспортировал более 40 миллионов баррелей нефти, сообщил Галибаф.

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