СБУ заподозрили в покушении на бизнесмена Ермолаева

Следователи в Монако не исключают версию о том, что покушение на бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева могла организовать Служба безопасности Украины, пишет Le Figaro со ссылкой на источники.

Взрыв в Монако произошел вечером 29 июня. Бомба сработала в холле одного из жилых домов, когда в здание вошли люди. По официальной информации, ранения получили три человека: мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также «связанный с ними» подросток в возрасте 13 лет. Их имена власти Монако не назвали.

По данным СМИ, пострадал Ермолаев и его близкие. Жена бизнесмена Анна Ермолаева сообщила украинским журналистам, что не получила ранений — ее не было на месте взрыва. Другие подробности случившегося она рассказывать не стала.

Сумку с бомбой оставил мужчина, личность которого пока не установлена. Предполагаемый преступник скрылся с места взрыва. Le Figaro пишет, что виновник мог направиться в Италию.

По данным французского издания Nice-Matin, бизнесмен получил серьезные ожоги и был госпитализирован в больницу в Ницце. Позднее его на вертолете перевезли в госпиталь Сент-Анн в Тулоне, откуда доставили в Марсель. Из-за полученных травм женщина осталась без нижних конечностей.

Как пишет украинская газета «Европейская правда», МИД Украины поддерживает связь с правоохранительными органами Монако. На место происшествия прибыли украинские дипломаты. «Прокуратура Монако начала расследование, квалификация происшествия уточняется», — указали в ведомстве.

В 2019 году Вадим Ермолаев отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В конце декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении Ермолаева.