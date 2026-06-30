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СБУ заподозрили в покушении на бизнесмена Ермолаева

30 июня 2026, 23:55 88

Следователи в Монако не исключают версию о том, что покушение на бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева могла организовать Служба безопасности Украины, пишет Le Figaro со ссылкой на источники.

По данным издания, нападение, вероятно, было, скорее, «предупреждением», чем преднамеренной попыткой убийства.

Взрыв в Монако произошел вечером 29 июня. Бомба сработала в холле одного из жилых домов, когда в здание вошли люди. По официальной информации, ранения получили три человека: мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также «связанный с ними» подросток в возрасте 13 лет. Их имена власти Монако не назвали.

По данным СМИ, пострадал Ермолаев и его близкие. Жена бизнесмена Анна Ермолаева сообщила украинским журналистам, что не получила ранений — ее не было на месте взрыва. Другие подробности случившегося она рассказывать не стала.

Сумку с бомбой оставил мужчина, личность которого пока не установлена. Предполагаемый преступник скрылся с места взрыва. Le Figaro пишет, что виновник мог направиться в Италию.

По данным французского издания Nice-Matin, бизнесмен получил серьезные ожоги и был госпитализирован в больницу в Ницце. Позднее его на вертолете перевезли в госпиталь Сент-Анн в Тулоне, откуда доставили в Марсель. Из-за полученных травм женщина осталась без нижних конечностей.

Как пишет украинская газета «Европейская правда», МИД Украины поддерживает связь с правоохранительными органами Монако. На место происшествия прибыли украинские дипломаты. «Прокуратура Монако начала расследование, квалификация происшествия уточняется», — указали в ведомстве.

В 2019 году Вадим Ермолаев отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В конце декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении Ермолаева.

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