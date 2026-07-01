После выхода из ОПЕК Эмираты заливают рынок нефтью

Объединенные Арабские Эмираты вскоре после выхода из ОПЕК увеличили экспорт сырой нефти и конденсата до рекордного уровня, сообщает Reuters со ссылкой на данные систем отслеживания судов Kpler и Vortexa.

ОАЭ в июне увеличили экспорт нефти и конденсата до 3,7 млн б/с, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений и остается выше уровня в 3,1–3,3 млн б/с, достигнутого до конфликта на Ближнем Востоке. Согласно подсчетам Vortexa, объемы отгрузки нефти в Абу-Даби в период с 1 по 29 июня достигли 4 млн б/с.

Аналитики отмечают, что ОАЭ отправляют на экспорт часть своих запасов, что помогает поддерживать высокие объемы поставок.

Азия по-прежнему остается одним из главных направлений поставок для Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Однако спрос вырос и к западу от Суэцкого канала, в том числе со стороны Африки, западного побережья США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья.