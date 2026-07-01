Истребители для Украины

Украина и Швеция заключили соглашение о закупке Киевом 16 истребителей Gripen E, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Поставки самолетов Gripen E начнутся в начале 2029 года. Закупка будет профинансирована за счет кредита Евросоюза и при поддержке Великобритании. В соответствии с соглашением Украина также получит оборудование для самолетов, техническую помощь и поддержку в вопросах логистики. В Швеции уже проходит обучение украинских пилотов и технического персонала», — говорится в сообщении.

Кроме того, в начале 2027 года Украина получит первые 16 истребителей Gripen C/D в качестве военной помощи от Швеции.