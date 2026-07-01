Названа дата президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов 2027 года во Франции пройдет в воскресенье, 18 апреля, второй — в воскресенье, 2 мая, сообщила во вторник вечером Le Figaro со ссылкой на источники.

По данным издания, официальное решение о датах выборов должно быть принято в среду на заседании Совета министров.