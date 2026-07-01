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Названа дата президентских выборов во Франции

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Первый тур президентских выборов 2027 года во Франции пройдет в воскресенье, 18 апреля, второй — в воскресенье, 2 мая, сообщила во вторник вечером Le Figaro со ссылкой на источники.

По данным издания, официальное решение о датах выборов должно быть принято в среду на заседании Совета министров.

Газета отмечает, что выборы завершатся за 12 дней до окончания второго президентского мандата Эммануэля Макрона 14 мая.

Список кандидатов правительство Франции обязано обнародовать не позднее 26 марта 2027 года. О намерении участвовать в президентской гонке уже заявили экс-глава МВД Франции Брюно Ретайо, лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон, экс-глава правительства Габриэль Атталь, экс-президент Франции Франсуа Олланд, а также экс-премьер Эдуард Филипп.

Макрон является президентом Франции второй срок подряд. Его избирали в 2017 году и переизбирали в 2022-м. По закону он не может стать президентом еще раз.

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