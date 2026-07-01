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Иран и Оман продвигают свои планы. США пока бездействуют

00:45 254

Тегеран не намерен отказываться от права определять условия движения через Ормузский пролив, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

«Иран никогда не откажется от права управлять транзитом через Ормузский пролив», — цитируют его иранские СМИ.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность в том, что «Ормузский пролив будет свободен от сборов за проход».

В интервью журналисту Майклу Ноулзу Вэнс заявил, что у США «все еще остается много рычагов влияния» на Иран с тем, чтобы ситуация с исламской республикой «разрешилась в хорошем для американских целей ключе».

При этом газета The New York Times сообщала, что Оман передал США и другим западным странам официальное предложение о введении платы за проход судов через Ормузский пролив. По данным издания, предложение предусматривает взимание с судоходных компаний сервисных сборов за использование пролива. Источник, знакомый с позицией США, сообщил газете, что Вашингтон получил это предложение и намерен обсудить свои опасения с оманскими официальными лицами.

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