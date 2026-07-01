В Сумгаите столкнулись поезд и бензовоз

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о столкновении в сумгаитском поселке Гаджи Зейналабдин поезда с автоцистерной, перевозившей топливо.

По сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия были направлены силы Сумгаитского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС. В результате аварии топливо, разлившееся из автоцистерны, в рамках мер безопасности смыли, благодаря чему была устранена угроза возможного возгорания.

По факту происшествия соответствующими государственными органами проводится расследование.