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В Сумгаите столкнулись поезд и бензовоз

заявление МЧС
00:53 453

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о столкновении в сумгаитском поселке Гаджи Зейналабдин поезда с автоцистерной, перевозившей топливо.

По сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия были направлены силы Сумгаитского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС. В результате аварии топливо, разлившееся из автоцистерны, в рамках мер безопасности смыли, благодаря чему была устранена угроза возможного возгорания.

По факту происшествия соответствующими государственными органами проводится расследование.

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