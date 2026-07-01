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Нетаньяху не нужно «американское соцпособие». А Израиль не собирается «сидеть сложа руки»

01:30 139

Войны Израиля «никогда не заканчиваются», предстоит еще много работы для окончательной нейтрализации «иранской оси», заявил в интервью 14-му телеканалу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Глава израильского правительства считает, что, если его страна стремится к выживанию на Ближнем Востоке и в мире в целом, она обязана сохранять максимальную силу. Нетаньяху уверен, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и руководству страны удалось «успешно отразить и существенно ослабить внешние угрозы».

Комментируя ход текущих боевых действий и недавние договоренности с Ливаном, Нетаньяху указал, что с Ливаном удалось достичь соглашений, которых никто не ожидал, и сейчас сторонами прорабатываются вопросы вывода войск и постепенной нормализации отношений.

На вопрос о потенциальных новых союзниках, включая Саудовскую Аравию, Нетаньяху ответил, что не намерен называть конкретные страны, так как предпочитает сначала добиться реальных результатов, но заверил, что общественность Израиля вскоре все увидит. Глава правительства заявил, что «когда ты силен, люди заключают с тобой союзы и мирятся».

В интервью Нетаньяху также сообщил, что Израиль продолжает добиваться ликвидации в секторе Газа управления ХАМАС. При этом он не исключил строительства еврейских поселений в анклаве.

Кроме того, Нетаньяху предложил начать отказ от помощи США уже в этом году: «Я хочу прекратить американскую помощь. Это как социальное пособие, а оно мне не нужно. Наша экономика больше не является малой... мы можем сами финансировать ту долю процента от нашего ВВП, которую получаем от Соединенных Штатов. Я хочу, чтобы этот процесс начался уже в этом году».

«Израиль – это национальное государство еврейского народа. Никакое палестинское государство здесь создано не будет», — также сказал Нетаньяху.

Премьер-министр заверил, что Израиль будет «проводить активную политику безопасности — мы не собираемся сидеть сложа руки и ждать за заборами».

Говоря о предстоящих выборах в Израиле, Нетаньяху заявил с уверенностью, что сделает «все, чтобы победить».

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