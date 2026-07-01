USD 1.7000
EUR 1.9362
RUB 2.2078
Подписаться на уведомления
Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев
Новость дня
Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев

Теперь в Чехии захотели лишить Зеленского высшей награды

01:41 496

Чешская партия «Свобода и прямая демократия» (SPD), входящая в правящую коалицию Чехии, заявила о намерении добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого льва, сообщает издание České noviny.

Инициатором выступил депутат Индржих Райхл, который планирует вынести вопрос на коалиционный совет. По его словам, партия будет продвигать в правительственной коалиции инициативу, чтобы Палата депутатов предложила президенту Чехии Петру Павелу отозвать награду. Причиной является присвоение отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ наименования «Героев УПА».

Райхл заявил, что этот вопрос фракция намерена поднять на коалиционном совете.

Зеленский получил орден Белого льва в октябре 2022 года от теперь уже бывшего президента Чехии Милоша Земана.

Решение Зеленского присвоить отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ наименование «Героев УПА» вызвало возмущение в Польше. 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла. Он заявил, что в польско-украинских отношениях «есть границы, которые нельзя переступать», и в результате отозвал награду. На следующий день Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши по почте. Он также напомнил, что эту награду вручали Екатерине Второй, Бенито Муссолини и Герхарду Шредеру, но не отзывали ее.

ЧМ-2026: Франция разобралась со Швецией, а Мбаппе почти догнал Месси; Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар
ЧМ-2026: Франция разобралась со Швецией, а Мбаппе почти догнал Месси; Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар видео, обновлено 03:00
03:00 1285
Нетаньяху не нужно «американское соцпособие». А Израиль не собирается «сидеть сложа руки»
Нетаньяху не нужно «американское соцпособие». А Израиль не собирается «сидеть сложа руки»
01:30 509
СБУ заподозрили в покушении на бизнесмена Ермолаева
СБУ заподозрили в покушении на бизнесмена Ермолаева
30 июня 2026, 23:55 1190
Иран предупреждает: Мы готовы к войне
Иран предупреждает: Мы готовы к войне
30 июня 2026, 23:34 1426
Германия, Италия, Испания, Польша, Венгрия… Им с Пекином можно, а грузинам нельзя?
Германия, Италия, Испания, Польша, Венгрия… Им с Пекином можно, а грузинам нельзя? Статья Вахтанга Джохадзе
30 июня 2026, 20:51 1958
Кремль просит, Астана считает…
Кремль просит, Астана считает… Газиз Абишев комментирует для haqqin.az
30 июня 2026, 14:30 4253
Война, саммит НАТО, укрепление отношений ЕС и Турции: переговоры Эрдогана и Каллас
Война, саммит НАТО, укрепление отношений ЕС и Турции: переговоры Эрдогана и Каллас
30 июня 2026, 21:20 1377
Главком ВСУ: Украина освобождает свои территории, но Россия может начать новое наступление
Главком ВСУ: Украина освобождает свои территории, но Россия может начать новое наступление
30 июня 2026, 23:07 3933
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер Он уже подчеркнул, что…
30 июня 2026, 18:00 4850
Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
30 июня 2026, 20:30 3362
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
30 июня 2026, 19:43 5643

ЭТО ВАЖНО

ЧМ-2026: Франция разобралась со Швецией, а Мбаппе почти догнал Месси; Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар
ЧМ-2026: Франция разобралась со Швецией, а Мбаппе почти догнал Месси; Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар видео, обновлено 03:00
03:00 1285
Нетаньяху не нужно «американское соцпособие». А Израиль не собирается «сидеть сложа руки»
Нетаньяху не нужно «американское соцпособие». А Израиль не собирается «сидеть сложа руки»
01:30 509
СБУ заподозрили в покушении на бизнесмена Ермолаева
СБУ заподозрили в покушении на бизнесмена Ермолаева
30 июня 2026, 23:55 1190
Иран предупреждает: Мы готовы к войне
Иран предупреждает: Мы готовы к войне
30 июня 2026, 23:34 1426
Германия, Италия, Испания, Польша, Венгрия… Им с Пекином можно, а грузинам нельзя?
Германия, Италия, Испания, Польша, Венгрия… Им с Пекином можно, а грузинам нельзя? Статья Вахтанга Джохадзе
30 июня 2026, 20:51 1958
Кремль просит, Астана считает…
Кремль просит, Астана считает… Газиз Абишев комментирует для haqqin.az
30 июня 2026, 14:30 4253
Война, саммит НАТО, укрепление отношений ЕС и Турции: переговоры Эрдогана и Каллас
Война, саммит НАТО, укрепление отношений ЕС и Турции: переговоры Эрдогана и Каллас
30 июня 2026, 21:20 1377
Главком ВСУ: Украина освобождает свои территории, но Россия может начать новое наступление
Главком ВСУ: Украина освобождает свои территории, но Россия может начать новое наступление
30 июня 2026, 23:07 3933
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер Он уже подчеркнул, что…
30 июня 2026, 18:00 4850
Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
30 июня 2026, 20:30 3362
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
30 июня 2026, 19:43 5643
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться