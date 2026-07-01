Теперь в Чехии захотели лишить Зеленского высшей награды

Инициатором выступил депутат Индржих Райхл, который планирует вынести вопрос на коалиционный совет. По его словам, партия будет продвигать в правительственной коалиции инициативу, чтобы Палата депутатов предложила президенту Чехии Петру Павелу отозвать награду. Причиной является присвоение отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ наименования «Героев УПА».

Чешская партия «Свобода и прямая демократия» (SPD), входящая в правящую коалицию Чехии, заявила о намерении добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого льва, сообщает издание České noviny.

Райхл заявил, что этот вопрос фракция намерена поднять на коалиционном совете.

Зеленский получил орден Белого льва в октябре 2022 года от теперь уже бывшего президента Чехии Милоша Земана.

Решение Зеленского присвоить отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ наименование «Героев УПА» вызвало возмущение в Польше. 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла. Он заявил, что в польско-украинских отношениях «есть границы, которые нельзя переступать», и в результате отозвал награду. На следующий день Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши по почте. Он также напомнил, что эту награду вручали Екатерине Второй, Бенито Муссолини и Герхарду Шредеру, но не отзывали ее.