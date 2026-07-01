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Вэнса раздражает «персидский трюк»

01:52 438

Иран отрицает, что ведет переговоры с США, при этом признает наличие технических контактов, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Michael Knowles Show, передает New York Post.

По его словам, позиция Тегерана сводится к публичному отрицанию переговорного процесса при одновременном участии в непубличных обсуждениях через посредников.

«Одно из того, что я нахожу просто поразительным и одновременно раздражающим в иранцах, — это то, что они говорят: «Нет, нет, переговоров о мире не ведется», но при этом есть технические переговоры между США и Ираном по поводу мирных соглашений», — сказал Вэнс.

«Это переговорная тактика или персидский трюк, который я не понимаю», — добавил он.

Вэнс заявил, что в переговорах с Ираном «еще многое предстоит сделать», добавив, что президент Дональд Трамп «постоянно пытается понять, как получить преимущество для американского народа».

Вэнс в интервью также сказал, что «одна из недооцененных особенностей подхода президента (США Дональда Трампа) к этому региону (Ближнего Востока) заключается в том, что он любит перетасовывать карты, а затем смотреть, где находятся рычаги влияния, где точки давления и где мы можем добиться прогресса. Именно в такой ситуации мы сейчас и находимся [в переговорах] с Ираном». 

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