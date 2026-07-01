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Трамп раскрыл свои миллионные криптодоходы на 927 страницах

01:59 357

Управление по правительственной этике США опубликовало финансовый отчет президента Дональда Трампа за 2025 год на 927 страницах. Согласно документу, его доходы, связанные с криптовалютой, составили более $500 млн, передает CNBC.

Около $515 млн Трамп получил от продажи монет компании World Liberty Financial, соучредителями которой являются президент и его сыновья, и еще $65 млн — от продажи долей в ее холдинговой компании.

Reuters обратило внимание, что в декларации указан также доход в $635 млн от продажи мем-коинов президента под названием TRUMP.

Агентство отмечает, что раскрытие информации о доходах по-новому показывает масштабы прибыли Трампа от криптовалютного предприятия его семьи. Ранее Reuters подсчитало, что с момента возвращения Трампа к власти его семья получила от инвесторов не менее $2,3 млрд на криптовалютные проекты.

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