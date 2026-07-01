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При поддержке Банка ABB: в Баку научная конференция, посвященная искусственному интеллекту

02:07 199

В Азербайджано-Французском университете (UFAZ) состоялась международная научная конференция на тему «Роль искусственного интеллекта в цифровых трансформациях».

Банк ABB, поддерживающий развитие партнерства между бизнесом и университетами в Азербайджане, также выступил партнером в организации научной конференции. Научное мероприятие было проведено при поддержке Министерства науки и образования Азербайджана в рамках сотрудничества между Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности (ADNSU), Страсбургским университетом (UNISTRA) и его лабораторией iCube, а также французским университетом INSA Rouen Normandie и его лабораторией LITIS.

Конференция объединила ведущих исследователей, специалистов, лиц, принимающих стратегические решения, представителей промышленности для обмена мнениями о практическом применении искусственного интеллекта в цифровую эпоху, новых научных достижениях и инновационных подходах. На мероприятии был также представлен передовой опыт Банка ABB в сфере искусственного интеллекта.

Банк ABB является одним из первых банков, внедривших технологии искусственного интеллекта на раннем этапе не только в Азербайджане и регионе, но и в глобальном масштабе. В настоящее время количество моделей искусственного интеллекта, используемых Банком ABB в различных направлениях, достигло 180. Положительный финансовый эффект, созданный технологиями искусственного интеллекта для банка, превысил 35 миллионов манатов. Продолжая инвестировать в эту сферу, Банк ABB также создает собственную устойчивую и масштабируемую инфраструктуру искусственного интеллекта.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.

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