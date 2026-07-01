«Выполните наши условия – получите шесть миллиардов»

Замороженные в Катаре иранские активы на $6 млрд остаются недоступными для Тегерана. Их разблокировка будет возможна только после выполнения Ираном условий меморандума о взаимопонимании с США.

Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника издания, Вашингтон не снимал ограничения с иранских средств, так как Иран не выполнил условия меморандума о взаимопонимании. Как отмечает NY Post, Тегеран рассчитывал получить всю сумму единовременно. Однако американская сторона выступает за то, чтобы средства выделялись поэтапно и направлялись напрямую поставщикам гуманитарных товаров для Ирана по мере достижения прогресса на переговорах по ключевым вопросам.

29 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегерану будет переведены иранские разблокированные $6 млрд, которые находятся в Катаре. По его словам, в соответствии с реализованной программой $6 млрд из $12 млрд иранских средств в Катаре будут разблокированы и поступят стране. Пезешкиан отметил, сейчас идет работа над возвратом оставшихся средств.