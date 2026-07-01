USD 1.7000
EUR 1.9362
RUB 2.2078
Подписаться на уведомления
Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев
Новость дня
Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев

Бейов простил своих похитителей, но суд не простил

Инара Рафикгызы
02:30 273

В Бакинском суде по тяжким преступлениям несколько дней назад завершилось разбирательство по делу о похищении Эльшада Бейова.

На скамье подсудимых оказались Рашад Гинязов и Фарид Магеррамов: по версии следствия, они вместе с Айханом Гинязовым и другими участниками вывезли Бейова из Хачмазского района в Баку и удерживали его сутки.

Конфликт начался из‑за долга: Бейов занял у знакомой женщины 5 тысяч манатов, которые впоследствии отказался возвращать. Ее близкие обратились к родственникам Айхану и Урфану Гинязовым, после чего «группа захвата» поехала в Хачмаз. Бейова пригласили на встречу, где связали руки и ноги, заткнули рот и погрузили в багажник автомобиля. После должника привезли в поселок Говсаны, где держали до следующего дня. Однако Бейову удалось сбежать.

Фарид Магеррамов утверждал, что не участвовал в похищении и лишь отвез Айхана Гинязова по указанному адресу. Он говорил, что не знал, что в багажник посадят человека, и выполнял лишь указания пассажиров. Магеррамов настаивал, что не применял никакого насилия, а его единственная ошибка — согласие везти человека в багажнике.

Рашад Гинязов также отрицал свое участие в деле. Он утверждал, что приехал по просьбе Айхана привезти еду и не знал, что в доме удерживают Бейова.

Сам потерпевший рассказал, что его избивали, фотографировали и отправляли снимки знакомым за границу. Он утверждал, что похитители были связаны с религиозной группировкой, а конфликт возник после его выхода из нее. При этом Бейов заявил, что не имеет претензий к обвиняемым.

Айхан Гинязов был объявлен в розыск. Суд приговорил Фарида Магеррамова к 8 с половиной годам лишения свободы, Рашада Гинязова — к 9 годам.

ЧМ-2026: Франция разобралась со Швецией, а Мбаппе почти догнал Месси; Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар
ЧМ-2026: Франция разобралась со Швецией, а Мбаппе почти догнал Месси; Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар видео, обновлено 03:00
03:00 1287
Нетаньяху не нужно «американское соцпособие». А Израиль не собирается «сидеть сложа руки»
Нетаньяху не нужно «американское соцпособие». А Израиль не собирается «сидеть сложа руки»
01:30 510
СБУ заподозрили в покушении на бизнесмена Ермолаева
СБУ заподозрили в покушении на бизнесмена Ермолаева
30 июня 2026, 23:55 1190
Иран предупреждает: Мы готовы к войне
Иран предупреждает: Мы готовы к войне
30 июня 2026, 23:34 1429
Германия, Италия, Испания, Польша, Венгрия… Им с Пекином можно, а грузинам нельзя?
Германия, Италия, Испания, Польша, Венгрия… Им с Пекином можно, а грузинам нельзя? Статья Вахтанга Джохадзе
30 июня 2026, 20:51 1958
Кремль просит, Астана считает…
Кремль просит, Астана считает… Газиз Абишев комментирует для haqqin.az
30 июня 2026, 14:30 4253
Война, саммит НАТО, укрепление отношений ЕС и Турции: переговоры Эрдогана и Каллас
Война, саммит НАТО, укрепление отношений ЕС и Турции: переговоры Эрдогана и Каллас
30 июня 2026, 21:20 1377
Главком ВСУ: Украина освобождает свои территории, но Россия может начать новое наступление
Главком ВСУ: Украина освобождает свои территории, но Россия может начать новое наступление
30 июня 2026, 23:07 3936
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер Он уже подчеркнул, что…
30 июня 2026, 18:00 4851
Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
30 июня 2026, 20:30 3363
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
30 июня 2026, 19:43 5647

ЭТО ВАЖНО

ЧМ-2026: Франция разобралась со Швецией, а Мбаппе почти догнал Месси; Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар
ЧМ-2026: Франция разобралась со Швецией, а Мбаппе почти догнал Месси; Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар видео, обновлено 03:00
03:00 1287
Нетаньяху не нужно «американское соцпособие». А Израиль не собирается «сидеть сложа руки»
Нетаньяху не нужно «американское соцпособие». А Израиль не собирается «сидеть сложа руки»
01:30 510
СБУ заподозрили в покушении на бизнесмена Ермолаева
СБУ заподозрили в покушении на бизнесмена Ермолаева
30 июня 2026, 23:55 1190
Иран предупреждает: Мы готовы к войне
Иран предупреждает: Мы готовы к войне
30 июня 2026, 23:34 1429
Германия, Италия, Испания, Польша, Венгрия… Им с Пекином можно, а грузинам нельзя?
Германия, Италия, Испания, Польша, Венгрия… Им с Пекином можно, а грузинам нельзя? Статья Вахтанга Джохадзе
30 июня 2026, 20:51 1958
Кремль просит, Астана считает…
Кремль просит, Астана считает… Газиз Абишев комментирует для haqqin.az
30 июня 2026, 14:30 4253
Война, саммит НАТО, укрепление отношений ЕС и Турции: переговоры Эрдогана и Каллас
Война, саммит НАТО, укрепление отношений ЕС и Турции: переговоры Эрдогана и Каллас
30 июня 2026, 21:20 1377
Главком ВСУ: Украина освобождает свои территории, но Россия может начать новое наступление
Главком ВСУ: Украина освобождает свои территории, но Россия может начать новое наступление
30 июня 2026, 23:07 3936
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер Он уже подчеркнул, что…
30 июня 2026, 18:00 4851
Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
Антикоррупционная операция в Ираке: спрятанные в стенах миллиарды, нижнее белье из золота...
30 июня 2026, 20:30 3363
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
Главари сепаратистов перешли в наступление в Баку
30 июня 2026, 19:43 5647
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться