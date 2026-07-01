Бейов простил своих похитителей, но суд не простил

На скамье подсудимых оказались Рашад Гинязов и Фарид Магеррамов: по версии следствия, они вместе с Айханом Гинязовым и другими участниками вывезли Бейова из Хачмазского района в Баку и удерживали его сутки.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям несколько дней назад завершилось разбирательство по делу о похищении Эльшада Бейова.

Конфликт начался из‑за долга: Бейов занял у знакомой женщины 5 тысяч манатов, которые впоследствии отказался возвращать. Ее близкие обратились к родственникам Айхану и Урфану Гинязовым, после чего «группа захвата» поехала в Хачмаз. Бейова пригласили на встречу, где связали руки и ноги, заткнули рот и погрузили в багажник автомобиля. После должника привезли в поселок Говсаны, где держали до следующего дня. Однако Бейову удалось сбежать.

Фарид Магеррамов утверждал, что не участвовал в похищении и лишь отвез Айхана Гинязова по указанному адресу. Он говорил, что не знал, что в багажник посадят человека, и выполнял лишь указания пассажиров. Магеррамов настаивал, что не применял никакого насилия, а его единственная ошибка — согласие везти человека в багажнике.

Рашад Гинязов также отрицал свое участие в деле. Он утверждал, что приехал по просьбе Айхана привезти еду и не знал, что в доме удерживают Бейова.

Сам потерпевший рассказал, что его избивали, фотографировали и отправляли снимки знакомым за границу. Он утверждал, что похитители были связаны с религиозной группировкой, а конфликт возник после его выхода из нее. При этом Бейов заявил, что не имеет претензий к обвиняемым.

Айхан Гинязов был объявлен в розыск. Суд приговорил Фарида Магеррамова к 8 с половиной годам лишения свободы, Рашада Гинязова — к 9 годам.